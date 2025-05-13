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Мир

Трехлетнему ребенку случайно подали вино в самолете

2 минуты чтения 00:35

Трехлетнему мальчику по ошибке подали стакан белого вина на рейсе Cathay Pacific из Гонконга в Лондон 24 апреля, после чего его родители рассказали об этом инциденте в социальных сетях, сообщает The Straits Times.

По данным издания, семья летела в бизнес-классе. Ребенок сделал глоток и пожаловался отцу, что напиток был кислым. Родители тоже попробовали поданную их сыну «воду» и поняли, что на самом деле в стакане было белое вино. О случившемся рассказали бортпроводнику, который извинился и заменил вино на воду.

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Родители обратились к другому члену экипажа, который нашел среди пассажиров самолета врача из Франции. Тот осмотрел ребенка и заверил родителей, что у их сына нет никаких симптомов интоксикации алкоголем. 

«Мы понимаем, что употребление алкоголя маленькими детьми может иметь отсроченные последствия для неврологии, развития и физиологии, которые могут проявиться не сразу», — заявила в свою очередь мать мальчика. По ее словам, после инцидента семья решила отправить ребенка на обследование к педиатру.

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The Straits Times пишет, что авиакомпания извинилась перед родителями за инцидент и предложила возместить стоимость билета ребенка тремя ваучерами на повышение класса обслуживания, а также покрыть расходы на медицинское обследование. Отмечается, что в авиакомпании провели срочный инструктаж для всех членов экипажа, чтобы подчеркнуть важность проверки заказов перед их выполнением.

В то же время мать мальчика утверждает, что, несмотря на извинения, авиакомпания не предоставила надлежащего отчета об инциденте и не объяснила, как она собирается предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем. В Cathay Pacific сообщили о проведении внутренней проверки и добавили, что на протяжении всего полета бортпроводник следил за состоянием ребенка.

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