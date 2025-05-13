Вооруженные столкновения начались в столице Ливии

В столице Ливии Триполи слышны выстрелы. Об этом сообщают местные СМИ Al Mayadeen и Al-Awsat. По их данным, стрельба началась после убийства главы Аппарата поддержки стабильности Ливии (SSA) при президентском совете Ливии в штабе 444-й бригады военного округа Триполи Абделя Гани аль-Кикли.
Сообщается о введенном в городе режиме чрезвычайного положения в сфере здравоохранения и комендантском часе. Также международный аэропорт Митига приостановил работу и перенаправил рейсы в аэропорт Мисураты. Это подтвердили пассажиры рейса, прилетевшего из Туниса. Источники Al-Wasat сообщили о возможном плане эвакуировать гражданские самолеты из Триполи в Мисурату, однако официальных подтверждений этому пока не было.
Кроме того, Университет Триполи приостановил процесс учебы, сдачи экзаменов и административную работу на всех факультетах «до дальнейшего уведомления». Ливийский МВД призвал местных жителей не выходить из домов.
AlHadath пишет, что ливийская армия получила приказ наступать и захватить штаб Аппарата поддержки стабильности, который был создан в 2021 году решением президентского совета. В сферу его задач входит защита государственных зданий и чиновников, а также участие в военных операциях.
Миссия ООН в Ливии выразила обеспокоенность по поводу «боем с применением тяжелого вооружения», которые ведутся «в густонаселенных гражданских районах». «Миссия призывает все стороны немедленно прекратить боевые действия и восстановить порядок, а также напоминает всем сторонам об их обязанности всегда защищать гражданское население. Нападения на гражданских лиц и гражданские объекты могут быть приравнены к военным преступлениям», — говорится в заявлении миссии в соцсети Х.
РИА «Новости» со ссылкой на службу скорой помощи Ливии сообщает о шести пострадавших в результате столкновений между ополченцами и силами нынешнего правительства национального единства.
РБК отмечает, что после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году и гражданской войны в Ливии начался политический кризис. В результате в стране не было сформировано единое правительство и сложилось два политических центра в Триполи и Тобруке.