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Мир

Стартап представил способного провести уборку робота

2 минуты чтения 17:07

Стартап из Калифорнии Physical Intelligence показал робота π0.5, который способен выполнять разные бытовые задачи. Он может заправить постель, собрать грязную посуду и сортировать предметы по команде человека. 

«Представьте себе робота, которому нужно убрать ваш дом: каждый дом уникален, с разными предметами в разных местах. Робот должен понимать, как взять ложку (за ручку) или тарелку (за край), даже если он раньше не видел этих конкретных ложек или тарелок, и даже если они лежат в куче грязной посуды», — говорится в сообщении компании. 

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Представители стартапа отмечают, что сейчас многие роботы, как правило, могут действовать в знакомой среде, однако, чтобы они стали частью повседневной жизни они должны уметь обобщать задачи и работать в изменяющихся условиях.

Новая модель π0.5 способна понимать устные команды причем как общие вроде «уберись в комнате», так и конкретные, например, «поставь посуду в раковину» или «протри стол». Отмечается, что в ходе экспериментов робот от Physical Intelligence смог в абсолютно новой обстановке выполнить все эти команды даже когда в его работу вмешивался человек.

«Мы надеемся, что π0.5 приблизит нас к широким и гибким способностям физического интеллекта», — говорят создатели проекта, добавляя, что на данный момент робот еще далек от совершенства и допускает ошибки. 

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Ранее на мероприятии Tech World 2025 в Шанхае китайский производитель Lenovo представил своего первого гуманоидного робота LeXiang No.1. В компании его назвали «кремниевым сотрудником», который способен взаимодействовать с людьми с помощью голоса и жестов, обрабатывать бизнес-данные, а также выполнять задачи с высокой степенью автономности. Кроме того, во время демонстрации робот выполнил показал упражнения тайцзи — это традиционное китайское боевое искусство, которое известно своими плавными и медленными движениями с фокусом на равновесии.

13 мая миллиардер Илон Маск показал гуманоидного робота Optimus, который исполнил танец. Руководитель программы роботов Tesla Милан Ковач пообещал в скором времени опубликовать новые материалы с Optimus. 

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