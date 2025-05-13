Стартап представил способного провести уборку робота

Стартап из Калифорнии Physical Intelligence показал робота π0.5, который способен выполнять разные бытовые задачи. Он может заправить постель, собрать грязную посуду и сортировать предметы по команде человека.

«Представьте себе робота, которому нужно убрать ваш дом: каждый дом уникален, с разными предметами в разных местах. Робот должен понимать, как взять ложку (за ручку) или тарелку (за край), даже если он раньше не видел этих конкретных ложек или тарелок, и даже если они лежат в куче грязной посуды», — говорится в сообщении компании.

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Представители стартапа отмечают, что сейчас многие роботы, как правило, могут действовать в знакомой среде, однако, чтобы они стали частью повседневной жизни они должны уметь обобщать задачи и работать в изменяющихся условиях.

Новая модель π0.5 способна понимать устные команды причем как общие вроде «уберись в комнате», так и конкретные, например, «поставь посуду в раковину» или «протри стол». Отмечается, что в ходе экспериментов робот от Physical Intelligence смог в абсолютно новой обстановке выполнить все эти команды даже когда в его работу вмешивался человек.

«Мы надеемся, что π0.5 приблизит нас к широким и гибким способностям физического интеллекта», — говорят создатели проекта, добавляя, что на данный момент робот еще далек от совершенства и допускает ошибки.

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