Психологи заявили о тревожном росте числа страдающих из-за проблем с гневом детей

Британские психологи зафиксировали рост числа детей и подростков, которые обращаются за помощью на горячую линию из-за неконтролируемых приступов гнева. Об этом говорится в исследовании детской благотворительной организации NSPCC, пишет The Independent.

Сообщается, что за последний год сотрудники NSPCC провели почти 3 тысячи консультаций для детей по вопросам управления гневом, что на 6% больше, чем в предыдущем году. Чаще всего на приступы неконтролируемого гнева жаловались мальчики, утверждают психологи.

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В благотворительной организации отметили, что многим детям трудно справляться с эмоциями в стрессовых ситуациях, а некоторые даже склонны направлять агрессию на самих себя. Так, один из обратившихся за помощью на горячую линию подростков, рассказал, что в приступах гнева он бил стены кулаками. Мальчик остановился только когда осознал, что «повредил себе костяшки». В разговоре с психологом подросток поделился, что приступ гнева у него вызвали постоянные ссоры и крики в доме. Когда мать попыталась поговорить с ним о его чувствах, он лгал, чтобы избежать новых конфликтов, отметили психологи.

Девятилетняя девочка, позвонившая на горячую линию, рассказала, что почти всегда испытывает чувство гнева. Крик, по ее словам, стал для нее единственным способом быть услышанной — ей казалось, что на нее обращают внимание только тогда, когда она повышает свой голос.

«Тот факт, что дети обращаются за помощью из-за проблем с гневом, отражает растущие эмоциональные проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди в этом сложном современном мире. Мы видим, как давление дома, в школе, в интернете и обществе влияет на их способность справляться с трудными эмоциями», — сказал директор британской консультационной службы для детей и молодых людей до 19 лет Childline Шон Фрил.

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По данным газеты, исследование провели после жалоб учителей, заметивших, что все больше детей приходят в начальную школу с трудностями в общении и не умеют выражать свои чувства.