Очевидцы спасли восьмилетнюю девочку от пытавшегося завести ее в подъезд вооруженного мужчины в Москве

Супружеская пара не позволила вооруженному ножом и похожим на катану предметом мужчине завести в подъезд восьмилетнюю девочку, с которой он познакомился недавно. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Супруги обратили внимание на девочку и ее спутника в очереди на кассу в одном из магазинов столичного района Измайлово. Они услышали, как 21-летний мужчина предлагал ребенку зайти в ближайший подъезд, чтобы «поболтать и согреться».

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«Он вообще обратил наше внимание на себя, потому что очень громко разговаривал с ней. <…> В очереди еще бабушка, которая перед ними стояла, спросила, хорошо ли она знает этого парня, и где мама? Девочка ответила: «Мама на работе, а его я знаю». И тут парень замолчал, что нам с мужем тоже показалось странным», — рассказала журналистам женщина.

Вместе со своим мужем она проследила за парой — они остановили их, когда мужчина попытался завести ребенка в подъезд. Он рассказал очевидцам, что приходится девочке братом, однако те ему не поверили и вызвали полицию.

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«Осторожно, Москва» отмечает, что мужчина имел при себе нож и похожий на катану предмет, при осмотре в его телефоне был обнаружен также хентай. Позже девочка признала, что познакомилась с ним недавно, и полицейские связались с ее родителями.

Ранее управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о вынесении приговора 67-летнему мужчине, который обманом заманивал в свое жилье и машину несовершеннолетних девочек, где они подвергались сексуализированному насилию. Суд счел собранные следователями доказательства достаточными и приговорил фигуранта к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.