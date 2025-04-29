Мужчина заманивал несовершеннолетних девочек в машину и насиловал их

В Калужской области вынесли приговор 67-летнему мужчине, которого обвиняли в сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетних девочек. Об этом сообщается в телеграм-канале местного Следственного комитета.

В пресс-релизе сказано, что в 2023 году житель города Киров, чье имя не называется, обманом заманивал девочек к себе домой и в свой автомобиль и подвергал их сексуализированному насилию, в частности изнасилованию.

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Против него возбудили уголовное дело по статьям об «изнасиловании», «насильственных действиях сексуального характера» и «развратных действиях в отношении несовершеннолетних» (статьи 131, 132, 135 УК).

Суд признал собранные СК доказательства достаточными для признания фигуранта виновным и вынесения приговора. Его приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Ранее сообщалось, что жителя Татарстана обвинили в том, что он познакомился в интернете с пятью несовершеннолетними детьми и пригласил их к себе домой. Там он применил к ним сексуализированное насилие и снял происходящее на телефон. После случившегося мужчина использовал записи для шантажа, угрожая выложить их в сеть и продолжая совершать преступления против половой неприкосновенности детей. Также мужчина заставлял их совершать кражи и вымогал у детей деньги.

До этого в Брянской области вынесли приговор пенсионеру по делу о сексуализированном насилии в адрес дочери его соседей. В материалах дела было сказано, что мужчина в нетрезвом виде заманил девочку домой и совершил в отношении нее «иные действия сексуального характера». Его приговорили к 12 годам и трем месяцам колонии строгого режима.