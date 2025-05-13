EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Лев съел державшего его как домашнего питомца мужчину

2 минуты чтения 18:31

В иракском городе Куфа мужчину убил и почти полностью съел его собственный домашний лев. Мужчина был известен в городе как владелец экзотических животных, в том числе нескольких львов, сообщил индийский телеканал NDTV со ссылкой на местные СМИ.

Именно этого льва иракец начал пытаться приручать за несколько дней до нападения и держал на заднем дворе своего дома, рассказали журналисты.

Мужчину звали Акил Фахр ад-Дин, ему было 50 лет, он много лет занимался приручением диких зверей. Трагедия произошла в прошлый четверг, 8 мая, и «потрясла весь округ Аль-Баракия провинции Наджаф», передает NDTV.

Смертельно опасная плесень угрожает человечеству
Смертельно опасная плесень угрожает человечеству
Она поражает мозг и легкие, а глобальное потепление помогает ей завоевывать новые страны
Мир7 минут чтения

Зверь напал на мужчину, когда тот подошел к клетке со львами, рассказал иракской газете «Аль-Гад» источник в правоохранительных органах. По его словам, лев набросился на ад-Дина и укусил в шею, а затем в грудь, нанеся смертельные раны. Затем животное начало есть тело.

«Сосед услышал крики соседей и мольбы о помощи и вмешался. Он сумел убить льва, выстрелив из своего личного оружия», — рассказал собеседник газеты.

Источник в службе безопасности сообщил «Аль-гад», что ад-Дин держал этого льва уже около месяца, прежде чем решил начать приучать его к своему обществу.

Любите мемы с животными? Возможно, вы смеетесь над насилием
Любите мемы с животными? Возможно, вы смеетесь над насилием
Разбираем со специалистами вирусные видео
Интернет и мемы27 минут чтения

Тело погибшего было доставлено в отделение судебно-медицинской экспертизы, а позже в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой застреленный лев лежит в луже крови, пишет газета.

Иракские журналисты сообщили, что в стране растет привычка разводить хищных животных в жилых районах «без какой-либо правовой базы или ветеринарного надзора».

На днях стало известно, что в США, на зооферме в Южной Каролине, австралийский кенгуру забил насмерть ногами ухаживавшего за вольером мужчину. Представители местных властей заявили, что мужчина, брат владельца зоофермы, плохо обращался с животным.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мой сын умер через три месяца после рождения
Общество
Мой сын умер через три месяца после рождения
Он внезапно перестал дышать спустя час после родов. Мы ничего не могли сделать
00:01
Тайные знаки верховного куколда
Политика
Тайные знаки верховного куколда
Владимир Путин говорит, что готов к переговорам, но не все в партии войны поддерживают эту инициативу
20:39 12 мая
Мое детство было адом
Общество
Мое детство было адом
Мать была абьюзивной, отчим целился в меня из пневматики, а в 17 лет я попала в детдом и психбольницу. Но я выжила и учусь быть счастливой
00:01 12 мая
Мертвая невеста
Криминал
Мертвая невеста
Мужчину приговорили к смертной казни по делу об убийстве и изнасиловании 19-летней девушки, но оказалось, что в деле не все так однозначно
17:00 11 мая
Мне вырезали половину печени из-за глистов
Общество
Мне вырезали половину печени из-за глистов
Теперь я мою руки тщательнее, но все равно боюсь, что у меня их опять найдут
00:01 11 мая
Смертельно опасная плесень угрожает человечеству
Мир
Смертельно опасная плесень угрожает человечеству
Она поражает мозг и легкие, а глобальное потепление помогает ей завоевывать новые страны
17:00 10 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования