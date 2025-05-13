Лев съел державшего его как домашнего питомца мужчину

В иракском городе Куфа мужчину убил и почти полностью съел его собственный домашний лев. Мужчина был известен в городе как владелец экзотических животных, в том числе нескольких львов, сообщил индийский телеканал NDTV со ссылкой на местные СМИ.

Именно этого льва иракец начал пытаться приручать за несколько дней до нападения и держал на заднем дворе своего дома, рассказали журналисты.

Мужчину звали Акил Фахр ад-Дин, ему было 50 лет, он много лет занимался приручением диких зверей. Трагедия произошла в прошлый четверг, 8 мая, и «потрясла весь округ Аль-Баракия провинции Наджаф», передает NDTV.

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Зверь напал на мужчину, когда тот подошел к клетке со львами, рассказал иракской газете «Аль-Гад» источник в правоохранительных органах. По его словам, лев набросился на ад-Дина и укусил в шею, а затем в грудь, нанеся смертельные раны. Затем животное начало есть тело.

«Сосед услышал крики соседей и мольбы о помощи и вмешался. Он сумел убить льва, выстрелив из своего личного оружия», — рассказал собеседник газеты.

Источник в службе безопасности сообщил «Аль-гад», что ад-Дин держал этого льва уже около месяца, прежде чем решил начать приучать его к своему обществу.

Тело погибшего было доставлено в отделение судебно-медицинской экспертизы, а позже в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой застреленный лев лежит в луже крови, пишет газета.

Иракские журналисты сообщили, что в стране растет привычка разводить хищных животных в жилых районах «без какой-либо правовой базы или ветеринарного надзора».

На днях стало известно, что в США, на зооферме в Южной Каролине, австралийский кенгуру забил насмерть ногами ухаживавшего за вольером мужчину. Представители местных властей заявили, что мужчина, брат владельца зоофермы, плохо обращался с животным.