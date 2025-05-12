Кенгуру забил насмерть сотрудника зоопарка

На зооферме в Южной Каролине в запертом вольере с взрослым кенгуру и несколькими кенгурятами нашли тело мужчины с многочисленными тупыми травмами на теле, сообщил местный телеканал WBTW со ссылкой на департамент полиции округа Орри. Два члена совета округа заявили тележурналистам, что кенгуру убил ухаживавшего за вольером мужчину, потому что тот плохо обращался с животным.

Семья владельцев фермы заявила телеканалу WBTW, что кенгуру не мог убить их сотрудника, так как тот был «действительно хорошим другом» животному.

Погибшего мужчину зовут Эрик Слейт, ему было 52 года. Его брат Роберт является хозяином фермы-зоопарка «5 Star Farm», где публике позволяется контактировать с содержащимися в вольерах животными.

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Тело погибшего оказалось в больнице ночью с пятницы на субботу, 10 мая, сообщил WBTW. В офисе коронера округа Орри тележурналистам сказали, что планируют провести вскрытие.

Брат погибшего 10 мая отказался говорить со съемочной группой. Днем в субботу в фейсбуке владельца фермы появилось сообщение, что кенгуру не будет покидать «своего охраняемого вольера» до конца расследования, передает WBTW. «Ферма была создана для того, чтобы обеспечить безопасную и благоприятную среду обитания как для животных, так и для посетителей», — говорилось в сообщении.

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Член совета округа Орри Деннис Дисабато заявил, что кенгуру был непосредственно причастен к смерти Эрика Слейта. Член совета Марк Кози рассказал, что погибший ранее заходил в вольер с кенгуру и грубо с ним обращался. Кози сказал, что животное не агрессивно и что на этой неделе «приедут эксперты по кенгуру», которые должны будут проверить вольер и осмотреть животное.

Кенгуру зовут Джек, ему четыре года. После того, как новость о гибели Слейта «попала в заголовки по всему миру», его брат Роберт согласился поговорить с журналистами. Владелец фермы заявил WBTW, что для его брата ухаживание за вольерами «было терапией, он радовался общению и любви, которые разделял с животными». Владелец фермы сказал, что Джек дружил с его братом, был «дружелюбным, любопытным и общительным».