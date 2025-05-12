EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Кенгуру забил насмерть сотрудника зоопарка

2 минуты чтения 15:06 | Обновлено: 15:07

На зооферме в Южной Каролине в запертом вольере с взрослым кенгуру и несколькими кенгурятами нашли тело мужчины с многочисленными тупыми травмами на теле, сообщил местный телеканал WBTW со ссылкой на департамент полиции округа Орри. Два члена совета округа заявили тележурналистам, что кенгуру убил ухаживавшего за вольером мужчину, потому что тот плохо обращался с животным.

Семья владельцев фермы заявила телеканалу WBTW, что кенгуру не мог убить их сотрудника, так как тот был «действительно хорошим другом» животному.

Погибшего мужчину зовут Эрик Слейт, ему было 52 года. Его брат Роберт является хозяином фермы-зоопарка «5 Star Farm», где публике позволяется контактировать с содержащимися в вольерах животными.

Мое детство было адом
Мое детство было адом
Мать была абьюзивной, отчим целился в меня из пневматики, а в 17 лет я попала в детдом и психбольницу. Но я выжила и учусь быть счастливой
Общество16 минут чтения

Тело погибшего оказалось в больнице ночью с пятницы на субботу, 10 мая, сообщил WBTW. В офисе коронера округа Орри тележурналистам сказали, что планируют провести вскрытие.

Брат погибшего 10 мая отказался говорить со съемочной группой. Днем в субботу в фейсбуке владельца фермы появилось сообщение, что кенгуру не будет покидать «своего охраняемого вольера» до конца расследования, передает WBTW. «Ферма была создана для того, чтобы обеспечить безопасную и благоприятную среду обитания как для животных, так и для посетителей», — говорилось в сообщении.

Смертельно опасная плесень угрожает человечеству
Смертельно опасная плесень угрожает человечеству
Она поражает мозг и легкие, а глобальное потепление помогает ей завоевывать новые страны
Мир7 минут чтения

Член совета округа Орри Деннис Дисабато заявил, что кенгуру был непосредственно причастен к смерти Эрика Слейта. Член совета Марк Кози рассказал, что погибший ранее заходил в вольер с кенгуру и грубо с ним обращался. Кози сказал, что животное не агрессивно и что на этой неделе «приедут эксперты по кенгуру», которые должны будут проверить вольер и осмотреть животное.

Кенгуру зовут Джек, ему четыре года. После того, как новость о гибели Слейта «попала в заголовки по всему миру», его брат Роберт согласился поговорить с журналистами. Владелец фермы заявил WBTW, что для его брата ухаживание за вольерами «было терапией, он радовался общению и любви, которые разделял с животными». Владелец фермы сказал, что Джек дружил с его братом, был «дружелюбным, любопытным и общительным».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Тайные знаки верховного куколда
Политика
Тайные знаки верховного куколда
Владимир Путин говорит, что готов к переговорам, но не все в партии войны поддерживают эту инициативу
20:39
Мое детство было адом
Общество
Мое детство было адом
Мать была абьюзивной, отчим целился в меня из пневматики, а в 17 лет я попала в детдом и психбольницу. Но я выжила и учусь быть счастливой
00:01
Мертвая невеста
Криминал
Мертвая невеста
Мужчину приговорили к смертной казни по делу об убийстве и изнасиловании 19-летней девушки, но оказалось, что в деле не все так однозначно
17:00 11 мая
Мне вырезали половину печени из-за глистов
Общество
Мне вырезали половину печени из-за глистов
Теперь я мою руки тщательнее, но все равно боюсь, что у меня их опять найдут
00:01 11 мая
Смертельно опасная плесень угрожает человечеству
Мир
Смертельно опасная плесень угрожает человечеству
Она поражает мозг и легкие, а глобальное потепление помогает ей завоевывать новые страны
17:00 10 мая
Великая депрессия в США «помогла» Гитлеру стать фюрером
Мир
Великая депрессия в США «помогла» Гитлеру стать фюрером
Обиженные немцы сами передали власть в его руки, хотя их предупреждали о последствиях
00:01 10 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования