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Мир

Китайцам запретили ходить в японский ресторан из-за их «грубости»

2 минуты чтения 15:41 | Обновлено: 15:44

Гриль-ресторан в японском городе Осака запретил посещение всем клиентам-китайцам из-за того, что, по мнению администрации, «многие из них грубы». Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Журналисты опубликовали фотографию объявления, размещенного на входной двери заведения. Его текст, как указано в материале, написан на упрощенном китайском. Поступок руководства ресторана вызвал спор в интернете — меру поддержали «националистически настроенные местные жители» и раскритиковали китайцы.

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Китайцы, как отмечает SCMP, выразили свое возмущение из-за дискриминационного обращения с ними. «Ресторан, который публикует такую заметку, ведет себя еще хуже, чем грубые клиенты», — цитируют журналисты один из комментариев в социальных сетях.

SCMP сообщает, что японское законодательство запрещает ресторанам дискриминировать клиентов по признакам расы и гражданства, но разрешает принимать исключительно японоговорящих клиентов по языковым причинам.

В последние годы, как утверждается в материале, японские рестораны неоднократно вводили ограничения в адрес клиентов из Китая и Южной Кореи. В 2023 году одно из заведений Токио, разместив объявление на корейском, китайском и японском, запретило вход китайцам для «предотвращения китайского вируса». Инфлюенсера из Китая, который попытался войти, «немедленно выгнали».

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В 2024 году еще один ресторан в Токио запретил вход клиентам из Китая и Южной Кореи — его администрация поделилась этим решением в социальных сетях.

Журналисты отмечают, что негативное отношение к китайским клиентам в Японии может быть вызвано сообщениями местных СМИ о плохом поведении туристов из этой страны. Японцы, как сообщает SCMP, начали жаловаться на «чрезмерный туризм» в стране.

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