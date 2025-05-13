Кипр надеется присоединиться к Шенгенской зоне в 2026 году

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что его страна надеется присоединиться к Шенгенской зоне в 2026 году. По его словам, для этого Кипр приложит «огромные усилия», сообщает Schengen.News.

«Мы присоединимся к Шенгенской зоне в 2026 году. Огромные усилия будут предприняты к концу 2025 года с технической точки зрения. Это наша цель, мы завершим все, что нам нужно сделать как государству», — заявил Христодулидис. По его словам, присоединение Кипра к Шенгену станет стратегическим решением и событием как для Кипра, так и для Европейского союза.

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Издание отмечает, что Кипр вступил в Европейский Союз в 2004 году, однако до сих пор не стал частью Шенгенской зоны. Президент страны заявил, что членство в Шенгенской зоне будет способствовать развитию туризма, который имеет важное значение для экономики Кипра.

Как пишет Schengen.News, недавно еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил, что Еврокомиссия внимательно следит за прогрессом Кипра в выполнении требований для вступления в Шенгенскую зону.

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О том, что Кипр намеревается присоединиться к Шенгену, Христодулидис сообщил в начале этого года. Однако тогда он утверждал, что это должно произойти в 2025 году. По словам президента, Кипр и Ирландия остались последними странами, которые входят в состав Евросоюза, но не в Шенгенскую зону.

Кроме того, в конце прошлого года Кипр усложнил процесс получения национальных виз для россиян. Новые требования стали похожими на шенгенские. Одним из нововведений стало увеличение срока рассмотрения заявки до 15 дней, тогда как ранее россияне могли подать документы за несколько дней до поездки.