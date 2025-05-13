Капуцин «с квадратным человеческим лицом» стал звездой соцсетей

Обезьяна породы черноголовый капуцин из парка дикой природы Хэфэй стала героем видео, завирусившегося в соцсети Douyin, китайской версии TikTok. Это самец по имени Дачужан, что в переводе с китайского значит «большой» или «сильный». Пользователи соцсетей прозвали капуцина «обезьяной с квадратным человеческим лицом», сообщает China Daily.

Популярность пришла к капуцину спустя десять лет жизни в Хэфэй, сообщили газете сотрудники зоопарка. Примату «уделяли мало внимания», но все изменилось после того, как в начале мая один из посетителей опубликовал видео с Дачужаном на Douyin и оно стало вирусным.

Дачжуан и еще один молодой самец-капуцин были доставлены в зоопарк из сафари-парка Ханчжоу в провинции Чжэцзян в 2015 году. В прошлом году из зоопарка Уси в провинции Цзянсу привезли самку капуцина, которую назвали Сяомэй, что переводится как «маленькая красавица». В апреле она забеременела от Дачжуана и родила детеныша-самца. Ему дали кличку Сяошуай — «маленький красавец».

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Посетители могут видеть, как Дачжуан ухаживает за Сяомэй, пока та укачивает их ребенка, рассказали сотрудники парка. Поклонники капуцина «с человеческим лицом» назвали происходящее «счастливой жизнью Дачжуана», пишет China Daily.

Некоторые интернет-пользователи описывают Дачжуана как «уродливо-милого», но ухаживающая за капуцинами в парке зоолог Чжан Чуньсюэ с этим не согласна. «Среди капуцинов альфа-самец обычно имеет более квадратное лицо и более крупное телосложение. По этим меркам Дачжуан очень красив», — сказала она журналистам.

Для капуцинов характерны длинные гибкие хвосты, способные выдерживать вес тела и освобождающие руки для еды или лазания, добавила зоолог. Капуцины также являются одними из немногих известных человеку видов обезьян, которые используют инструменты, например, камни для раскалывания орехов.

Чуньсюэ описала Дачжуана как нежного и немного робкого капуцина. «Он забирается на высокий насест и прячется, если к нему приближаются незнакомцы», — рассказала зоолог.

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