Актриса из «Исчезнувшей» рассказала о множестве дублей с битьем головой о стену

Сыгравшая в фильме «Исчезнувшая» актриса Розамунд Пайк раскрыла подробности съемок сцен насилия, которые едва не привели к серьезным травмам. Внимание на интервью, опубликованное в журнале Variety, обратило издание «Коса».

По словам актрисы, она чуть не получила сотрясение мозга во время съемок сцены, в которой персонаж по имени Ник, которого играл Бен Аффлек, бьет ее героиню — Эми — о стену.

«Я думаю, примерно на 18-м дубле, когда меня снова ударили головой о стену, я буквально увидела звезды», — рассказала Пайк.

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Кроме того, по ее словам, в ходе съемок ей пришлось серьезно менять вес. Так, для того, чтобы сыграть своего персонажа в разные периоды ее жизни, Пайк пришлось трижды набрать и сбросить шесть килограммов.

«Я ела всякую дрянь, потом питалась правильно, потом снова дрянь, потом снова правильно, То наращивала массу, то сушилась», — рассказала актриса. По ее словам, для набора веса она ела гамбургеры, запивая их молочными коктейлями, а когда приходило время снова худеть, она по четыре часа в день тренировалась с профессиональным боксером.

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Еще один интересный эпизод во время съемок, по словам актрисы, касался сцены секса между главными героями картины. Как рассказала Пайк, режиссер фильма Дэвид Финчер, известный своей требовательностью, в том числе к актерам, заставил ее и Бена Аффлека репетировать ее на протяжении двух часов, снимая все происходящее на телефон. По мнению актрисы, это было похоже на «очень неприятное домашнее порно-видео».