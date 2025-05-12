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Мир

Техногиганты нашли способ замедлить старение с помощью квантовых технологий

2 минуты чтения 11:57

Крупнейшие технологические гиганты IBM и Google представили квантовые разработки, которые, по их данным, могут ускорить создание лекарств и раскрыть природу старения. Об этом со ссылкой на выступление представителей обеих компаний на конференции в Калифорнии пишет «Коммерсант». 

Сообщается, что IBM продемонстрирола систему с 433 кубитами, которая уже применяется для моделирования сложных молекул, используемых в разработке лекарств. Google, в свою очередь, представила алгоритм, позволяющий анализировать белковые взаимодействия, связанные со старением клеток.

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Квантовые компьютеры работают на основе кубитов, которые могут находиться сразу в нескольких состояниях, что позволяет им обрабатывать огромные объемы данных гораздо быстрее, чем классические системы. Такая вычислительная мощность делает их особенно полезными в задачах биомоделирования — от расшифровки структуры ДНК до прогнозирования поведения химических соединений в организме.

По мнению ученых, квантовые технологии могут не только ускорить создание новых лекарств, но и помочь в разработке персонализированной терапии. Это особенно важно в борьбе с хроническими и возрастными заболеваниями, такими как рак или болезнь Альцгеймера. Исследователи подчеркивают: чем раньше начнется применение этих решений в медицине, тем выше шансы на значимое продление активной жизни.

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Ранее международная группа ученых под руководством представителей американского Университета Стони-Брук выяснила, что мозг современного человека чаще всего начинает стареть в 44 года, а в 67 деградация заметно ускоряется, становясь к 90 годам необратимой. По словам авторов исследования, предотвратить необратимые когнитивные изменения помогает своевременная поддержка метаболизма — в том числе через питание и контроль энергетического баланса.

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