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Мир

Трамп анонсировал беспрецедентное снижение цен на лекарства в США и подорожание в остальном мире

2 минуты чтения 11:01

Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание указа, который, по его словам, снизит цены на рецептурные лекарства в США на 30-80%. Об этом он написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

«Завтра утром я подпишу один из самых значимых указов в истории нашей страны. Цены на рецептурные лекарства будут снижены почти сразу на 30–80%. Они вырастут по всему миру, чтобы соблюсти баланс и, впервые за многие годы, в Америке будет обеспечена справедливость!» — говорится в нем.

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По словам Трампа, фармацевтические компании объясняют дороговизну лекарств расходами на исследования и разработку. При этом, как утверждает американский президент, до сих пор эти расходы полностью оплачивались покупателями препаратов в США. Теперь же, по его словам, цены на лекарства будут уравнены для всех стран, что стало возможным благодаря глобализации и обмену технологиями.

Трамп также заявил, что анонсированный указ и снижение цен на рецептурные препараты позволят Соединенным Штатам сэкономить триллионы долларов.

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Пост о снижении цен на лекарства стал следующим после опубликованного Трампом накануне анонса. В нем американский президент обещал опубликовать «один из своих самых важных и влиятельных» постов.

В 2018 году во время своего первого президентского срока Трамп утверждал, что цены на лекарства в США снизились впервые за 50 лет. По его словам, это позволило американцам сэкономить 26 миллиардов долларов на покупке рецептурных препаратов.

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