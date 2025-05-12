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Мир

Россиянам запретят покупать землю в одном из штатов США

2 минуты чтения 15:17

Гражданам России и других «враждебных» стран запретят покупать землю в американском штате Техас. Подписание соответствующего документа анонсировал местный губернатор Грег Эбботт.

«Скоро я подпишу самый строгий запрет в США, который запретит гражданам враждебных иностранных государств, таких как Китай, Россия, Иран и Северная Корея, покупать или владеть землей в Техасе», — написал республиканец в соцсети X.

В минувший четверг Палата представителей Техаса почти шесть часов обсуждала законопроект, направленный на предотвращение покупки земли в штате физическими и юридическими лицами из «враждебных» стран, причем, как пишет издание The Texan, на заседании Палаты было представлено множество аргументов как за, так и против.

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«Страны в этом списке продемонстрировали свое желание нанести вред нашей стране и представляют значительную угрозу национальной безопасности», — заявил в ходе многочасовых дебатов в нижней палате республиканец от Маунт-Плезант Коул Хефнер.

В свою очередь, члены Демократической партии во время обсуждения законопроекта настаивали на том, что эта мера несправедливо помешает мигрантам из этих стран пустить корни в стране, которая «предоставила им убежище от репрессий».

«Давайте проясним: эти люди не враги государства. Они приехали в Техас в поисках свободы и независимости, которые этот законопроект якобы пытается защитить. Техас должен с гордостью приветствовать тех, кто играет по правилам, а не клеймить их как предателей», — отметил  демократ из Хьюстона Хьюберт Во. 

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В то же время Austin American Statesman пишет, что одна из внесенных в законопроект поправок дает губернатору штата право добавлять или исключать страны из списка государств, подпадающих под эти санкции.

Губернатор Техаса 67-летний Эбботт занимает этот пост с 2014 года, а до этого он был генпрокурором штата. Эббот активно поддерживает президента США Дональда Трампа, который во время предвыборной кампании даже называл его в числе претендентов на пост вице-президента, но в итоге этот пост занял Джей Ди Вэнс.

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