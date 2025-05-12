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Мир

Турецкие власти ввели штраф для встающих со своих мест раньше срока пассажиров

2 минуты чтения 16:57

Пассажиры турецких авиакомпаний, которые встают с мест до полной остановки самолета, открывают верхние шкафчики и игнорируют предупреждения бортпроводников, теперь будут подвергаться штрафным санкциям. Новые правила описаны в циркуляре турецкого Главного управления гражданской авиации (SHGM).

По данным издания Donanim Haber, крупнейший турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines уже призвал своих бортпроводников уделять особое внимание информированию пассажиров о новых правилах. Согласно сообщениям, разосланным авиакомпанией, экипаж обязан объявить о новом требовании по завершению посадки. Отмечается, что процесс информирования пассажиров и наблюдения за их действиями важен для обеспечения безопасности выхода из самолета.

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Представители Turkish Airlines подчеркнули, что введение новых правил — это не только дисциплинарная мера, но и важный шаг к повышению безопасности пассажиров. Они напомнили, что в прошлом случаи подъема пассажиров со своего места в движущемся самолете или открытия верхних шкафчиков часто приводили к авариям и травмам. По словам представителя авиакомпании, новые правила направлены на предотвращение подобных инцидентов и сохранение безопасности на борту.

В апреле российская авиакомпания «Победа» объявила о введении нового правила, согласно которому пассажирам теперь запрещается слушать музыку и смотреть видео в полете без наушников. Авиакомпания объяснила этот запрет тем, что многие пассажиры предпочитают тишину в салоне, чтобы отдыхать или заниматься делами, на которые не хватало времени. По мнению руководства, новые меры помогут сделать полет более комфортным для всех.

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На официальном сайте «Победы» в разделе с правилами поведения на борту в последнем пункте запретов указано, что без наушников нельзя «использовать мобильные устройства для воспроизведения аудио и видеоконтента».

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