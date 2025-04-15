Авиакомпания «Победа» запретила слушать музыку и смотреть видео без наушников

Авиакомпания «Победа» объявила, что ввела новое правило для пассажиров, запретив слушать музыку и смотреть видео в полете без наушников. Объявление появилось в телеграм-канале компании. «Победа» объяснила запрет тем, что многие пассажиры предпочитают проводить время в тишине, «отдыхать или заниматься делами, до которых не доходили руки».

Авиакомпания заявила, что запрет поможет сделать проведенное в самолете время комфортнее.

На сайте «Победы» на странице правил поведения клиентов на борту в последнем пункте списка запретов говорится, что без наушников нельзя «использовать мобильные устройства для воспроизведения аудио и видеоконтента».

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На сайте материнской компании «Победы», «Аэрофлота», в правилах использования электронных устройств на борту сказано, что с устройством, которое «издает звуковые сигналы», необходимо использовать наушники. В точности такое же требование есть на странице правил «России», второй дочерней авиакомпании крупнейшего российского авиаперевозчика.

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У другой российской авиакомпании, Utair в правилах поведения пассажиров написано, что они должны «стараться соблюдать тишину», не смотреть видео без наушников и не переговариваться через несколько кресел с попутчиками.

В конце января «Победа» отменила онлайн-регистрацию пассажиров с детьми возрастом от двух до 12 лет. Компания объяснила нововведение борьбой с ошибками и мошенничеством. Услуга онлайн-бронирования мест на рейсах «Победы» — платная. 11 января Министерство транспорта потребовало предоставлять детям места рядом с их родителями «без взимания дополнительной платы».