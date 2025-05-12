EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

К США стали относиться хуже после возвращения Трампа к власти

2 минуты чтения 16:02

Возвращение в Белый дом Дональда Трампа поспособствовало резкому ухудшению отношения всего мира к США, об этом сообщает Politico со ссылкой на данные индекса восприятия демократии за 2025 год.

Большинство опрошенных негативно воспринимают США, показатель отношения к стране составил -5%, еще год назад он равнялся 22%. Репутация страны, как отмечают журналисты, наиболее сильно пострадала в странах ЕС из-за высказываний Трампа в адрес объединения. Также отмечается значительный рост положительного отношения к Китаю. За год этот показатель вырос на девять процентных пунктов — в 2025 году Китай оказался популярнее США.

Последний осколок СССР на севере НАТО
Последний осколок СССР на севере НАТО
Здесь мирно живут русские и украинцы, платят картами «МИР» и до сих пор стоит Ленин
Общество13 минут чтения

Индекс составлен на основе опроса 110 тысяч респондентов в 100 странах мира об их отношении к ценностям демократии, одобрении политики государств и их отдельных лидеров, опасениях по поводу вероятности агрессии в адрес их страны и поддержке увеличения расходов на оборону.

Исследователи также отметили и постепенное улучшение отношения к России. Оно остается отрицательным, однако значение показателя заметно изменилось с 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжения в Украину. В 2025 году к России негативно относятся 9% респондентов по всему миру, в 2022 году их было 32%.

Президент США стал также человеком с самым большим антирейтингом среди всех политиков, а также культурных и духовных деятелей мира — негативно к нему относятся 58% опрошенных, позитивно — 27%. Показатель неодобрения деятельности Трампа оказался особенно высоким в странах Ближнего Востока и Северной Африки (-43%) и Европе (-44%), позитивно к нему относятся лишь в странах Африки, расположенных южнее Сахары (4%).

Великая депрессия в США «помогла» Гитлеру стать фюрером
Великая депрессия в США «помогла» Гитлеру стать фюрером
Обиженные немцы сами передали власть в его руки, хотя их предупреждали о последствиях
Мир17 минут чтения

Среди общественных фигур показатели негативного отношения наиболее высокими оказались у предпринимателя Илона Маска (-42%) и инфлюенсера Ким Кардашьян (-40%). Среди предложенных вариантов респонденты наиболее положительно оценили деятельность актрисы Анджелины Джоли (51%), предпринимателя Билла Гейтса (45%) и покойного папы римского Франциска (44%).

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Тайные знаки верховного куколда
Политика
Тайные знаки верховного куколда
Владимир Путин говорит, что готов к переговорам, но не все в партии войны поддерживают эту инициативу
20:39
Мое детство было адом
Общество
Мое детство было адом
Мать была абьюзивной, отчим целился в меня из пневматики, а в 17 лет я попала в детдом и психбольницу. Но я выжила и учусь быть счастливой
00:01
Мертвая невеста
Криминал
Мертвая невеста
Мужчину приговорили к смертной казни по делу об убийстве и изнасиловании 19-летней девушки, но оказалось, что в деле не все так однозначно
17:00 11 мая
Мне вырезали половину печени из-за глистов
Общество
Мне вырезали половину печени из-за глистов
Теперь я мою руки тщательнее, но все равно боюсь, что у меня их опять найдут
00:01 11 мая
Смертельно опасная плесень угрожает человечеству
Мир
Смертельно опасная плесень угрожает человечеству
Она поражает мозг и легкие, а глобальное потепление помогает ей завоевывать новые страны
17:00 10 мая
Великая депрессия в США «помогла» Гитлеру стать фюрером
Мир
Великая депрессия в США «помогла» Гитлеру стать фюрером
Обиженные немцы сами передали власть в его руки, хотя их предупреждали о последствиях
00:01 10 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования