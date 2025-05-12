К США стали относиться хуже после возвращения Трампа к власти

Возвращение в Белый дом Дональда Трампа поспособствовало резкому ухудшению отношения всего мира к США, об этом сообщает Politico со ссылкой на данные индекса восприятия демократии за 2025 год.

Большинство опрошенных негативно воспринимают США, показатель отношения к стране составил -5%, еще год назад он равнялся 22%. Репутация страны, как отмечают журналисты, наиболее сильно пострадала в странах ЕС из-за высказываний Трампа в адрес объединения. Также отмечается значительный рост положительного отношения к Китаю. За год этот показатель вырос на девять процентных пунктов — в 2025 году Китай оказался популярнее США.

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Индекс составлен на основе опроса 110 тысяч респондентов в 100 странах мира об их отношении к ценностям демократии, одобрении политики государств и их отдельных лидеров, опасениях по поводу вероятности агрессии в адрес их страны и поддержке увеличения расходов на оборону.

Исследователи также отметили и постепенное улучшение отношения к России. Оно остается отрицательным, однако значение показателя заметно изменилось с 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжения в Украину. В 2025 году к России негативно относятся 9% респондентов по всему миру, в 2022 году их было 32%.

Президент США стал также человеком с самым большим антирейтингом среди всех политиков, а также культурных и духовных деятелей мира — негативно к нему относятся 58% опрошенных, позитивно — 27%. Показатель неодобрения деятельности Трампа оказался особенно высоким в странах Ближнего Востока и Северной Африки (-43%) и Европе (-44%), позитивно к нему относятся лишь в странах Африки, расположенных южнее Сахары (4%).

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Среди общественных фигур показатели негативного отношения наиболее высокими оказались у предпринимателя Илона Маска (-42%) и инфлюенсера Ким Кардашьян (-40%). Среди предложенных вариантов респонденты наиболее положительно оценили деятельность актрисы Анджелины Джоли (51%), предпринимателя Билла Гейтса (45%) и покойного папы римского Франциска (44%).