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Криминал

Детсадовцы получили ожоги из-за кварцевой лампы

2 минуты чтения 20:57 | Обновлено: 20:59

Семеро детсадовцев получили термические ожоги из-за кварцевой лампы, которую забыла выключить воспитательница, об этом сообщает прокуратура Омской области.

Инцидент произошел 10 апреля. Воспитательница, по данным прокуратуры, не выключила медицинский облучатель во время дневного сна детей и вспомнила об этом только через полчаса. Женщина не рассказала об этом администрации и родителям. Об ожогах первой степени у детей, чей возраст составлял от четырех до пяти лет, в прокуратуре узнали из обращений местных жителей.

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Силовики также отчитались о проведении проверки в неназванном детском саду Тарского района Омской области. По ее итогам допустившая инцидент воспитательница была уволена, еще троих сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. Заведующей внесли предписание об устранении выявленных нарушений, она также была оштрафована на 10 тысяч рублей по статье о нарушении прав на образование (ч. 2 ст. 5.57 КоАП).

Ранее СМИ сообщали о сочинской воспитательнице детского сада, которая окунала ребенка лицом в тарелку. Региональное управление следственного комитета провело проверку после того, как видео с записью инцидента распространилось в интернете. По информации местного телеканала, его сняла мать одного из посещающих это же учреждение детей.

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После применения физической силы к ребенку женщина отобрала у него порцию с едой и ложку. Сообщалось также о том, что родители ранее уже жаловались на грубое обращение женщины с детьми, однако руководство детского сада якобы не отреагировало на обращения.

Позже в администрации города журналистам рассказали, что воспитательница принесла извинения родителям и покинула рабочее место.

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