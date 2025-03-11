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Общество

Воспитательница в детском саду макнула ребенка в тарелку 

17:30 11.03.2025

Следователи начали проверку в одном из детских садов города Сочи, где воспитательница, предположительно, окунала ребенка лицом в тарелку. Об этом говорится в телеграм-канале Следственного управления СК по Краснодарскому краю.

«В социальных медиа были распространены сведения о том, что в Адлерском районе города Сочи в одном из дошкольных учреждений воспитатель ясельной группы применяет к детям физическую силу. По данному факту следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СК России по краю незамедлительно была организована процессуальная проверка», — заявили в Следственном комитете.

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По данным РИА «Новости», речь идет о видео из столовой, в котором женщина рукой наклоняет голову ребенка в тарелку, а затем забирает у него порцию с едой и ложку. Телеканал «Краснодар» пишет, что видео сняла мать одного из воспитанников детского сада №121. 

Сообщается, что после этого в родительском чате появлялись многочисленные сообщения о грубом отношении воспитательниц к детям. По словам родителей, женщина регулярно применяла физическую силу к детям, но руководство учреждения якобы не реагировало на их жалобы.

В Муниципальном центре управления города Сочи журналисту телеканала сообщили, что воспитательница «извинилась перед родителями, и те приняли ее извинения». Тем не менее, с 10 марта женщина больше не работает в дошкольном учреждении, добавили в МЦУ.

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В ноябре 2024 года жительница Ставропольского края по имени Анжелика обвинила воспитателей в детском саду «Елочка» в применении электрошокера к ее трехлетнему сыну. По ее словам, после смены воспитательницы в июне у мальчика появились проблемы со сном, он начал кричать по ночам и плакать чаще обычного. Позже мать обнаружила у него на спине несколько ран. Спустя месяц она вновь заметила повреждения на том же месте, которые, по словам знакомых семьи, напоминали следы от электрошокера.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что мать мальчика написала заявление в полицию, однако ей отказали в возбуждении уголовного дела.

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