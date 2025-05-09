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Мир

Защита сообщений WhatsApp резко сократила возможность узнавать о попавших в беду детях

2 минуты чтения 13:41 | Обновлено: 14:40

Сквозное шифрование в WhatsApp и других продуктах компании Meta резко сократило возможность получать сигналы о пропавших и попавших в беду детях, объявила американская Организация по борьбе с эксплуатацией детей. Защита переписки самого популярного в мире мессенджера и соцсетей Meta привела к уменьшению возможностей правозащитников и правоохранителей выявлять преступления, сообщил телеканал NBC.

Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей США сообщил, что организация получила за прошлый год около 29,2 миллиона сигналов о возможных нарушениях прав детей — на 19% или семь миллионов меньше, чем годом ранее. Это самое крупное сокращение числа сообщений за историю организации.

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Занимающиеся онлайн-мониторингом специалисты Национального центра заявили, что резкое снижение количества отчетов от технологических компаний, и в первую очередь от Meta, связано с повсеместным внедрением сквозного шифрования.

Главный юрисконсульт Национального центра Йота Сурас сказал журналистам, что защита тайны переписки приводит к шифрованию данных на платформах, где есть дети и правонарушители.

Согласно годовому отчету центра, почти весь спад пришелся на Meta — на 6,9 миллионов сигналов о попавших в беду детях из семи. Компания является ведущим информатором Национального центра как минимум с 2019 года, сейчас на нее приходится около 67% всех отчетов.

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Meta заявила, что продолжает работать с Национальным центром и «даже в зашифрованной среде» предоставляет инструменты для создания отчетов.

Национальный центр функционирует с начала 2000-х, его отчеты рассматриваются экспертами по безопасности детей как авторитетные на фоне растущей проблемы с эксплуатацией детей в Интернете, передает NBC.

В Национальном центре журналистам сказали, что отметили сокращение отчетов от Google, X, Discord, Microsoft и занимающейся разработкой облачного программного обеспечения компании Synchronoss. Неясно, что стало причиной сокращения количества сообщений от этих компаний, но «каждый случай эксплуатации детей, о котором технологические компании не сообщают, обходится дорого», сообщили специалисты центра.

Discord внедрил сквозное шифрование для аудио- и видеозвонков с сентября 2024 года. WhatsApp с 2015 года остается самым скачиваемым мессенджеров в мире.

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