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Политика

Трамп и Путин поздравили друг друга с Днем Победы

2 минуты чтения 16:00 | Обновлено: 16:20

Президент США Дональд Трамп и Владимир Путин поздравили друг друга с Днем Победы, сообщил в интервью «Первому каналу» помощник Путина Юрий Ушаков. Поздравления с 80-летием окончания войны были переданы через помощников, уточнил Ушаков в эфире телеканала.

«Это были теплые слова, взаимные поздравления с общим великим праздником», — сказал Ушаков.

В Москве 9 мая прошел военный парад, посвященный Дню Победы, на котором присутствовали около 20 лидеров иностранных государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Кубы Мигель Диас-Канель и другие. 

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В феврале этого года, на следующий день после телефонного разговора Путина с Трампом, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин будет рад встретиться с Трампом 9 мая в Москве и пригласить американского президента участвовать в праздновании Дня Победы.

Для Путина праздник 9 мая важен «в условиях конфликтного потенциала» и «вызовов, которые сейчас переживает весь мир», объяснил Песков.

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8 мая Трамп объявил этот день днем победы США во Второй мировой войне и призвал американцев отмечать эту дату — а также предложил отмечать 11 ноября день победы в Первой мировой войне. В США окончание Второй мировой войны до сих пор отмечали 2 сентября, с тех пор как в этот день в 1945 году власти Японии подписали акт о безоговорочной капитуляции. 

В тот же день, 8 мая, Трамп написал у себя в соцсети Truth Social, что сейчас продолжаются переговоры с Украиной и Россией, и США призывают стороны «к 30-дневному безоговорочному прекращению огня». Перед этим Трамп говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время разговора Зеленский заявил о готовности его страны пойти на 30-дневное прекращение огня. 

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