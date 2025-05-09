В Москве начался парад Победы

На Красной площади в Москве начался парад, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», в центре города не работает мобильная связь. Доступ в интернет есть только через wi-fi.

Парад принимает глава Минобороны России Андрей Белоусов. ТАСС передает, что в параде участвуют более 11 тысяч военнослужащих, полторы тысячи из которых — участники войны в Украине.

Здесь капитулировали нацисты В небольшом кабинете французского колледжа официально закончилась война с гитлеровской Германией. Вот как это было Мир 5 минут чтения

По случаю парада Победы в Москву приехали более 20 лидеров иностранных государств, среди которых — премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, глава КНР Си Цзиньпин, армянский премьер-министр Никол Пашинян, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

Военные из КНДР сидят в первом ряду на трибунах на Красной площади, передает РИА «Новости». На кадрах трансляции видно, что Владимир Путин сидит рядом с правителем Китая Си Цзиньпином. Как пишет «Агентство», рядом с Путиным также посадили ветеранов Украинского и Белорусского фронтов.

Я был гражданином СССР, но теперь я никто Я служил в армии России, но у меня нет документов, а власти хотят депортировать меня на родину — в Советский Союз Общество 8 минут чтения

Во время парада Путин выступил с речью, в которой упомянул участников войны в Украине и заявил, что «вся страна поддерживает участников СВО». Также он заявил о преклонении перед «поколением, сокрушившим нацизм и завоевавшим свободу для всего человечества». Путин добавил, что День Победы в России отмечают как «самый главный праздник» и что «Россия помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с искажением ее событий».

Россия «останется несокрушимой преградой для поборников нацизма, русофобии и антисемитизма», заявил Путин. После этого он объявил минуту молчания.

В пешей части парада приняли участие военнослужащие «дружественных армий» из Вьетнама, Египта, Китая, Лаоса и Мьянмы. Также по Красной площади прошли войска из Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо записали совместное видео на фоне Кремля, в котором назвали сербов и словаков «братьями навеки».