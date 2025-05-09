Трамп созвонился с Зеленским

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор вечером 8 мая, в ходе которого Зеленский заявил готовности Украины пойти на 30-дневное прекращение огня. Об этом сообщается в телеграм-канале украинского президента.

«Президент Трамп поинтересовался ситуацией на поле боя, и я коротко его проинформировал. Также сообщил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня. Мы ожидаем от России согласия с этим предложением. Я также подтвердил, что Украина готова к переговорам в любом формате. Но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня», — написал Зеленский.

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Он добавил, что главы государств обменялись поздравлениями «с днем победы в Европе — победы над нацизмом». Также в ходе звонка обсуждалась ратификация Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США, которой страны заключили в начале мая.

В свою очередь, Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social, что переговоры с Украиной и Россией продолжаются и что США призывают «к 30-дневному безоговорочному прекращению огня». В случае несоблюдения перемирия Трамп пригрозил, что США и их партнеры введут дополнительные санкции.

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«Как президент, я останусь приверженным обеспечению мира между Россией и Украиной вместе с европейцами, и это будет прочный мир! Это прекращение огня должно в конечном итоге привести к мирному соглашению», — добавил Трамп. По его словам, «все это можно сделать очень быстро».

Ранее СМИ сообщали, что Трамп попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Отмечалось, что Эрдоган «положительно отнесся» к этому предложению.