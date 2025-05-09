Один из богатейших людей планеты решил отдать почти все свое состояние на благотворительность

Соучредитель Microsoft и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс рассказал в своем блоге, что он намерен в течение ближайших 20 лет потратить более 200 миллиардов долларов на благотворительность, в частности на борьбу с голодом, полиомиелитом, детской смертностью и другими глобальными проблемами.

«В течение следующих 20 лет я передам практически все свое состояние через Gates Foundation на цели спасения и улучшения жизни людей во всем мире. А 31 декабря 2045 года фонд окончательно закроет свои двери», — написал Гейтс.

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По его словам, миллиардер передаст 99% своего состояния в фонд, председателем которого он является, раньше, чем планировалось изначально, поскольку мир сталкивается со множеством «неотложных проблем, требующих решения, чтобы сохранить ресурсы, которые можно было бы использовать для помощи людям».

Гейтс отметил, что, согласно первоначальному плану, фонд должен был закрыться только через 20 лет после смерти миллиардера. «Совсем недавно, с учетом мнения нашего совета директоров, я пришел к выводу, что мы сможем достичь целей фонда в более короткие сроки, особенно если удвоим ключевые инвестиции и обеспечим большую стабильность для наших партнеров», — рассказал миллиардер.

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Гейтс добавил, что точная сумма пожертвований будет зависеть от ситуации на рынке и инфляции. The Wall Street Journal пишет, что общая сумма будет включать в себя состояние миллиардера и текущие активы фонда, которые на конец 2024 года составляли 77,2 миллиарда долларов. Кроме того, будут учитываться взносы Уоррена Баффета, американского предпринимателя и одного из самых богатых людей планеты.

По данным издания, Гейтс принял решение ускорить передачу своих активов на благотворительность на фоне того, как США сократили финансирование многих проектов. В то же время миллиардер подчеркнул, что благотворительность не заменит государственное финансирование, и призвал продолжить выделять заложенные в бюджет Конгресса на глобальные цели здравоохранения средства.

«Вместо того чтобы в течение следующих четырех лет снизить уровень детской смертности с пяти миллионов до четырех миллионов, если мы не сможем отменить многие из этих сокращений, он снова вырастет до шести миллионов, а идти на попятную в этом вопросе — безумие», — заявил Гейтс.

WSJ отмечает, что в ближайшие десятилетия миллиардер намерен сосредоточиться на проблеме недоедания и генной терапии, которая может стать эффективным средством лечения ВИЧ, доступным для бедных стран. С 2000 года Gates Foundation также финансировал разработку новых вакцин от менингита и малярии, нового метода лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза и инструментов для улучшения здоровья женщин.