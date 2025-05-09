Ошибка перепутавшего право и лево пилота привела к возгоранию самолета

Самолет авиакомпании British Airways загорелся и заблокировал взлетно-посадочную полосу в лондонском аэропорту Гатвик после того, как пилот во время взлета перепутал левую и правую руки, сообщает The Independent. Пилот был опытным и после инцидента не смог назвать причину, по которой произошла авария, пишет газета.

Рейс British Airways должен был вылететь из Гатвика в Ванкувер 28 июня 2024 года, когда ошибка пилота привела к увеличению тяги самолета. Об инциденте стало известно из отчета, опубликованного в четверг, 8 мая, отделом по расследованию авиационных происшествий Министерства транспорта Соединенного Королевства.

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Согласно отчету, пилот Boeing 777 должен был «двигать левой рукой во время разбега, готовясь правой потянуть за ручку управления». Однако вместо этого «пилот непреднамеренно отдернул левую руку». «Пробуксовывание» привело к срабатыванию тормозов и вынудило экипаж выполнить на взлетно-посадочной полосе «экстренную остановку на высокой скорости».

На тот момент самолет уже разогнался до скорости более 300 километров в час, пишет The Independent.

В результате резкого торможения загорелась правая основная стойка шасси. Пожар потушили прибывшие на место пожарно-спасательные службы аэропорта. По информации газеты, никто из 347 пассажиров и членов экипажа Boeing 777 не пострадал.

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Инцидент привел к тому, что главную взлетно-посадочную полосу Гатвика пришлось закрыть. В результате 16 прибывающих рейсов были перенаправлены на другие аэродромы, а еще 23 —отменены, пишет газета.

Инцидент привел к официальному расследованию отдела по авиационным происшествиям министерства транспорта. В отчете о расследовании говорится, что ошибку допустил второй пилот, у которого за плечами было более шести тысяч часов в воздухе. Он настаивал, что в момент инцидента был «хорошо отдохнувшим и чувствовал себя прекрасно» и «не мог определить причину», по которой перепутал право и лево.

Первому пилоту, капитану воздушного судна пришлось вмешался, чтобы «спокойно и методично» остановить самолет, уведомив управление воздушным движением, пишет The Independent.