EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ученые развеяли миф о загадочной болезни в Канаде

2 минуты чтения 14:44 8 мая | Обновлено: 14:46 8 мая

Шесть лет назад невролог Альер Марреро заявил, что сотни жителей канадской провинции Нью-Брансуик и соседней Новая Шотландия страдают от загадочного заболевания мозга. Он утверждал, что пациентов мучали симптомы, которые не соответствовали ни одному известному заболеванию, и поэтому долгое время все эти случаи считались загадкой. Однако, согласно новому исследованию, шанс появления такого заболевания оценивается как один к миллиону. 

В 2024 году Марреро утверждал, что число страдающих от загадочной болезни растет, на тот момент он говорил о 467 пациентах. Тогда же сообщалось, что это заболевание унесло жизни 40 человек. Среди симптомов — галлюцинации, спазмы, быстрая потеря памяти, ощущения будто под кожей ползают насекомые, проблемы со сном, зрением и равновесием, а также боли в конечностях, судороги и стук зубов.

Ранее Канадские институты исследований в области здравоохранения предлагали выделить пять миллионов долларов на изучение загадочной болезни, но возглавлявший тогда правительство Нью-Брансуика Блейн Хиггс не поддержал эту идею. 

Мы потеряли свою дочь
Мы потеряли свою дочь
Она пропала из виду всего на 15 минут. Мы не можем найти ее больше 10 лет
Общество8 минут чтения

В качестве одной из версий происхождения симптомов называли воздействие глифосата — это гербицида, который используется для уничтожения сорняков. По другой версии, такие симптомы якобы могла вызывать новая форма прионного (оно связано с инфекционными белками — прионами) заболевания, которая схожа с болезнью Крейтцфельдта-Якоба — это прогрессирующее дистрофическое заболевание коры большого мозга, базальных ганглиев и спинного мозга. 

Однако, как передает NBC News, с тех пор неврологи, изучившие эти случаи, все таки поставили канадским пациентам верные диагнозы, в частности, болезнь Альцгеймера, Паркинсона и рак.

«У нас было ощущение, что у нас есть хорошее объяснение для 100% случаев», — сказал автор исследования невролог из Крембильского института мозга Университетской сети здравоохранения доктор Энтони Лэнг. 

Сын известного продюсера сбил меня на электросамокате
Сын известного продюсера сбил меня на электросамокате
Я получила тройной перелом челюсти и лишилась многих зубов. Виновный избежал наказания, а его отец отказывается мне помогать
Общество11 минут чтения

Однако теперь врачи опасаются, что этого будет недостаточно, чтобы развеять предположения о том, что эти случаи результат неизвестной болезни.

«Это были примеры неправильной диагностики, которая затем привела к дезинформации. И, к сожалению, врач, причастный к этому, продолжает верить и убеждать пациентов и их семьи в том, что у них загадочная болезнь», — добавил Лэнг.

Отмечается, что 52 пациента отказались рассмотреть мнения врачей касательно их состояния, которые отличаются от мнения Марреро, а еще 42 человека и вовсе не ответили авторам исследования.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Здесь капитулировали нацисты
Мир
Здесь капитулировали нацисты
В небольшом кабинете французского колледжа официально закончилась война с гитлеровской Германией. Вот как это было
00:01
Я был гражданином СССР, но теперь я никто
Общество
Я был гражданином СССР, но теперь я никто
Я служил в армии России, но у меня нет документов, а власти хотят депортировать меня на родину — в Советский Союз
17:00 8 мая
Сын известного продюсера сбил меня на электросамокате
Общество
Сын известного продюсера сбил меня на электросамокате
Я получила тройной перелом челюсти и лишилась многих зубов. Виновный избежал наказания, а его отец отказывается мне помогать
00:01 8 мая
Мы потеряли свою дочь
Общество
Мы потеряли свою дочь
Она пропала из виду всего на 15 минут. Мы не можем найти ее больше 10 лет
17:00 7 мая
Наемник ЧВК «Вагнер» обвинил государство в обмане
Общество
Наемник ЧВК «Вагнер» обвинил государство в обмане
Его жалобы набрали миллион просмотров. Но это не помогло, и теперь он на грани отчаяния и думает вернуться на войну
00:01 7 мая
Кадыров попросил освободить его от должности
Политика
Кадыров попросил освободить его от должности
Ранее СМИ писали о серьезных проблемах со здоровьем у главы Чечни. Он надеется, что его просьбу удовлетворят
15:43 6 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования