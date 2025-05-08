Ученые развеяли миф о загадочной болезни в Канаде

Шесть лет назад невролог Альер Марреро заявил, что сотни жителей канадской провинции Нью-Брансуик и соседней Новая Шотландия страдают от загадочного заболевания мозга. Он утверждал, что пациентов мучали симптомы, которые не соответствовали ни одному известному заболеванию, и поэтому долгое время все эти случаи считались загадкой. Однако, согласно новому исследованию, шанс появления такого заболевания оценивается как один к миллиону.



В 2024 году Марреро утверждал, что число страдающих от загадочной болезни растет, на тот момент он говорил о 467 пациентах. Тогда же сообщалось, что это заболевание унесло жизни 40 человек. Среди симптомов — галлюцинации, спазмы, быстрая потеря памяти, ощущения будто под кожей ползают насекомые, проблемы со сном, зрением и равновесием, а также боли в конечностях, судороги и стук зубов.

Ранее Канадские институты исследований в области здравоохранения предлагали выделить пять миллионов долларов на изучение загадочной болезни, но возглавлявший тогда правительство Нью-Брансуика Блейн Хиггс не поддержал эту идею.

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В качестве одной из версий происхождения симптомов называли воздействие глифосата — это гербицида, который используется для уничтожения сорняков. По другой версии, такие симптомы якобы могла вызывать новая форма прионного (оно связано с инфекционными белками — прионами) заболевания, которая схожа с болезнью Крейтцфельдта-Якоба — это прогрессирующее дистрофическое заболевание коры большого мозга, базальных ганглиев и спинного мозга.

Однако, как передает NBC News, с тех пор неврологи, изучившие эти случаи, все таки поставили канадским пациентам верные диагнозы, в частности, болезнь Альцгеймера, Паркинсона и рак.

«У нас было ощущение, что у нас есть хорошее объяснение для 100% случаев», — сказал автор исследования невролог из Крембильского института мозга Университетской сети здравоохранения доктор Энтони Лэнг.

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Однако теперь врачи опасаются, что этого будет недостаточно, чтобы развеять предположения о том, что эти случаи результат неизвестной болезни.

«Это были примеры неправильной диагностики, которая затем привела к дезинформации. И, к сожалению, врач, причастный к этому, продолжает верить и убеждать пациентов и их семьи в том, что у них загадочная болезнь», — добавил Лэнг.

Отмечается, что 52 пациента отказались рассмотреть мнения врачей касательно их состояния, которые отличаются от мнения Марреро, а еще 42 человека и вовсе не ответили авторам исследования.