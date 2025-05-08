Ученые нашли способ прокормить города в случае глобальной катастрофы

Ученые из Новой Зеландии решили проверить смогут ли города средних размеров прокормить себя в случае глобальной катастрофы. Результаты своего исследования Мэт Бойд из Adapt Research и Ник Вильсон из Университета Отаго опубликовали в PLOS One.
«Во время глобальной катастрофы, которая нарушит торговые пути, импорт топлива, чтобы выжить населению нужно будет радикально уместить производство еды в городе и вокруг него. Эта работа показала, как мы можем это сделать», — отметил Бойд.
В качестве примера исследователи взяли Палмерстон-Норт. Этот город площадью 395 квадратных километров, в котором живет около 91 тысячи, расположен на острове Северного архипелага Новой Зеландии.
Проанализировав снимки Google Earth ученые пришли к выводу, что выращивание сельскохозяйственных культур только в черте города сможет обеспечить продовольствием лишь пятую часть населения. А для того чтобы прокормить всех горожан, потребует использовать дополнительные 1400 гектар территории пригородов. Эти же площади, как утверждают исследователи, позволят обеспечить поселение биотопливом.
Также авторы исследования задались вопросом о том, какие именно культуры оптимально выращивать в условиях апокалипсиса. В итоге они пришли к выводу, что в условиях ядерной зимы в черте города лучше всего выращивать сахарную свеклу и шпинат, а вокруг него — пшеницу и морковь.
Ученые напомнили, что в городе и его пригородах можно разместить огороды, теплицы, гидропонные фермы и даже мини-пастбища. По их словам, многие горожане уже сейчас выращивают овощи и фрукты не только около своих домов, но и на балконах и крышах.