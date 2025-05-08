Скорпионы атаковали города Бразилии

Быстрая урбанизация привела к тому, что бразильские города начали «захватывать» скорпионы. За девять лет число сообщений об укусах выросло на 250%, пишет The Guardian со ссылкой на исследование, которое было опубликовано в журнале Frontiers in Public Health.

«Урбанизация в Бразилии сильно изменила экосистемы. Города непреднамеренно предлагают все, что нужно скорпионам: много укрытий — в стенах, стоках, щебне и строительном мусоре, а также постоянное тепло и надежный источник пищи в виде тараканов и других городских беспозвоночных», — отметила доцент Государственного университета Сан-Паулу Мануэла Берто Пукка.

Сын известного продюсера сбил меня на электросамокате Я получила тройной перелом челюсти и лишилась многих зубов. Виновный избежал наказания, а его отец отказывается мне помогать Общество 11 минут чтения

В исследовании говорится, что скорпионы особенно любят канализацию, так как там круглый год тепло, почти нет хищников и много еды. отмечается, что некоторые виды скорпионов могут выживать без еды до 400 дней и способны размножаться без спаривания, что затрудняет борьбу с ними.

Согласно предварительным данным за 2024 год, в стране было зафиксировано почти 200 тысяч укусов скорпионов, что стало причиной 133 смертей. «Реальный масштаб этой проблемы, вероятно, намного больше, чем показывает зарегистрированная статистика», — говорят исследователи, отмечая, что многие люди предпочитают лечиться дома или вовсе отказываются от лечения.

Пукка подчеркнула, что наиболее остро эта проблема стоит в бедных и густонаселенных районах, а в будущем, по ее словам, она только усугубится.

Зумеры придумали новый способ заработка Они сдают в аренду свои платья, пиджаки и кроссовки и получают за это тысячи долларов Мир 13 минут чтения

Исследователи отмечают, что сейчас 0,1% зарегистрированных укусов заканчиваются смертью и напоминают, что дети и пожилые люди наиболее уязвимы к яду скорпионов. В то же время здоровые взрослые люди обычно полностью выздоравливают, но могут страдать от боли и дискомфорта в течение нескольких дней. Симптомы включают в себя боль, жжение, отек, покраснение, покалывание и тошноту.

Ранее сообщалось, что город в Аргентине захватили капибары. Эти самые большие в мире грызуны портят лужайки в богатых районах, перекрывают дороги, а иногда даже нападают на маленьких собак, что сильно мешает повседневной жизни местных жителей.