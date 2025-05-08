EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Скорпионы атаковали города Бразилии

2 минуты чтения 11:54
Скорпионы атаковали города Бразилии

Быстрая урбанизация привела к тому, что бразильские города начали «захватывать» скорпионы. За девять лет число сообщений об укусах выросло на 250%, пишет The Guardian со ссылкой на исследование, которое было опубликовано в журнале Frontiers in Public Health. 

«Урбанизация в Бразилии сильно изменила экосистемы. Города непреднамеренно предлагают все, что нужно скорпионам: много укрытий — в стенах, стоках, щебне и строительном мусоре, а также постоянное тепло и надежный источник пищи в виде тараканов и других городских беспозвоночных», — отметила доцент Государственного университета Сан-Паулу Мануэла Берто Пукка.

Сын известного продюсера сбил меня на электросамокате
Сын известного продюсера сбил меня на электросамокате
Я получила тройной перелом челюсти и лишилась многих зубов. Виновный избежал наказания, а его отец отказывается мне помогать
Общество11 минут чтения

В исследовании говорится, что скорпионы особенно любят канализацию, так как там круглый год тепло,  почти нет хищников и много еды. отмечается, что некоторые виды скорпионов могут выживать без еды до 400 дней и способны размножаться без спаривания, что затрудняет борьбу с ними.

Согласно предварительным данным за 2024 год, в стране было зафиксировано почти 200 тысяч укусов скорпионов, что стало причиной 133 смертей. «Реальный масштаб этой проблемы, вероятно, намного больше, чем показывает зарегистрированная статистика», — говорят исследователи, отмечая, что многие люди предпочитают лечиться дома или вовсе отказываются от лечения.

Пукка подчеркнула, что наиболее остро эта проблема стоит в бедных и густонаселенных районах, а в будущем, по ее словам, она только усугубится. 

Зумеры придумали новый способ заработка
Зумеры придумали новый способ заработка
Они сдают в аренду свои платья, пиджаки и кроссовки и получают за это тысячи долларов
Мир13 минут чтения

Исследователи отмечают, что сейчас 0,1% зарегистрированных укусов заканчиваются смертью и напоминают, что дети и пожилые люди наиболее уязвимы к яду скорпионов. В то же время здоровые взрослые люди обычно полностью выздоравливают, но могут страдать от боли и дискомфорта в течение нескольких дней. Симптомы включают в себя боль, жжение, отек, покраснение, покалывание и тошноту.

Ранее сообщалось, что город в Аргентине захватили капибары. Эти самые большие в мире грызуны портят лужайки в богатых районах, перекрывают дороги, а иногда даже нападают на маленьких собак, что сильно мешает повседневной жизни местных жителей. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Alamy / Reuters

Посмотрите другие материалы

Сын известного продюсера сбил меня на электросамокате
Общество
Сын известного продюсера сбил меня на электросамокате
Я получила тройной перелом челюсти и лишилась многих зубов. Виновный избежал наказания, а его отец отказывается мне помогать
00:01
Мы потеряли свою дочь
Общество
Мы потеряли свою дочь
Она пропала из виду всего на 15 минут. Мы не можем найти ее больше 10 лет
17:00 7 мая
Наемник ЧВК «Вагнер» обвинил государство в обмане
Общество
Наемник ЧВК «Вагнер» обвинил государство в обмане
Его жалобы набрали миллион просмотров. Но это не помогло, и теперь он на грани отчаяния и думает вернуться на войну
00:01 7 мая
Кадыров попросил освободить его от должности
Политика
Кадыров попросил освободить его от должности
Ранее СМИ писали о серьезных проблемах со здоровьем у главы Чечни. Он надеется, что его просьбу удовлетворят
15:43 6 мая
Зумеры придумали новый способ заработка
Мир
Зумеры придумали новый способ заработка
Они сдают в аренду свои платья, пиджаки и кроссовки и получают за это тысячи долларов
00:01 6 мая
Моя жена совершила транспереход
Общество
Моя жена совершила транспереход
Теперь у меня муж. Я принимаю его таким, каким он хочет быть, и люблю все так же
00:01 5 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования