Капибары захватили город в Аргентине

Небольшой аргентинский городок Нордельта, расположенный примерно в 30 километрах от Буэнос-Айреса, заполонили капибары. Эти любимцы интернет-пользователей и самые большие в мире грызуны портят лужайки в богатых районах, перекрывают дороги, а иногда даже нападают на маленьких собак. Все это сильно мешает повседневной жизни местных жителей, пишет The New York Times.

По оценкам биологов, за два года численность капибар в Нордельте, где живет 45 тысяч человек, увеличилась втрое и достигла тысячи особей. Один из жителей Нордельты Пабло Пефоре рассказал изданию, что его соседи часто жалуются ему на грызунов. «Они считают их опасными, они считают их инвазивными, они боятся за своих маленьких детей», — подчеркнул он, добавив, что он сам не оставляет без присмотра свою миниатюрную собачку, опасаясь за ее жизнь.

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Однако не все считают капибар опасными. Так, Вероника Эспозито не видит в размножении грызунов проблемы. «Ни одна капибара никогда не приближалась к моим собакам. Все говорят, что они едят растения. Да, они едят. Но растения вырастают снова», — отметила женщина.

Эспозито одна из немногих местных жителей, которые борются против контроля за численностью капибар. Они собирают подписи под петицией в защиту грызунов и протестуют на улицах, а также стыдят в инстаграме соседей, которые грубыми методами пытаются выпроводить животных со своих лужаек, например, используя кнут.

«Я считаю, что их миловидность — это стратегия выживания самого вида. Их любвеобильность покорила нас, и мы боремся за них», — пояснила другая защитница грызунов Сильвия Сото.

Нордельта. Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Пока защитники капибар проигрывают, пишет The New York Times. В прошлом году национальное правительство Аргентины запустило эксперимент по проведению вазэктомии нортдельских капибар, надеясь отследить, как это повлияет на положение самцов в стаях. В случае успеха эта практика может быть расширена.

Кроме того, в феврале организация Nordelta разослала жителям электронные письма, сообщив о другом плане по сокращению численности капибар — «программе вакцинации контрацептивами», которую одобрило местное правительство.

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Ведущий биолог Nordelta Костанца Фальгуэра рассказала, что ее команда использует препарат Improvac, который останавливает выработку спермы и подавляет овуляцию. Для этого животным требуются ввести две инъекции с интервалом в несколько месяцев. Однако действие «вакцины» может длиться всего несколько месяцев, что означает, что им, вероятно, придется вводить препарат капибарам неоднократно. Раньше этот препарат не использовался на капибарах. Он предназначен для изменения гормонов свиней перед убоем, чтобы мясо было вкуснее.

Тридцать лет назад, как отмечает издание, Нордельта была нетронутой болотистой местностью, где свободно бродили капибары, на которых, в свою очередь, охотились пумы, ягуары и кайманы. В конце 1990-х годов там началось масштабное строительство, появились дороги, пруды, особняки, многоквартирные дома, торговый центр и поле для гольфа. Сейчас там живут некоторые из самых богатых людей Аргентины, а вот естественных угроз для капибар почти не осталось.