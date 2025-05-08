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Мир

Журналисты назвали купюры с самым большим количеством микробов

2 минуты чтения 19:50 8 мая

Денежные купюры часто переходят из рук в руки и контактируют с грязными поверхностями, поэтому являются идеальной средой для микроорганизмов. «РБК-Украина», ссылаясь на журнал Time и Национальную библиотеку медицины США, приводит рейтинг «самых грязных валют мира».

Лидером рейтинга названы китайские юани — с почти 180 тысячами микроорганизмов на одной банкноте. Китайские купюры находятся в очень активном обороте, и на них скапливается большое количество микробов, объяснили составители рейтинга.

По их словам, после китайских юаней самыми богатыми на микроорганизмы являются банкноты из Дании и Швейцарии. На одной бумажной датской кроне можно найти до 40 000 бактерий, а на швейцарском франке — до 32 000. Также в список «самих грязных валют» «РБК-Украина» включил российские рубли.

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Самыми «экологически чистыми» журналисты назвали евро, норвежскую крону и британский фунт стерлингов. Специальный состав бумаги для печати банкнот препятствует размножению бактерий.

На бумажных купюрах можно найти как безопасные бактерии, так и возбудители опасных заболеваний. Они попадают на бумагу от зараженных людей или контакт с предметами, сообщили журналисты, сославшись на исследования. Микроорганизмы сохраняются на банкнотах, прилипая к волокнам бумаги, которая чаще всего не имеет специального антибактериального покрытия.

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Высокая влажность и высокая температура помогают бактериям дольше сохраняться на поверхности банкнот. Помимо микроорганизмов, на купюрах также способны долго сохраняться следы наркотических веществ. На девяти из десяти американских банкнотах исследователи нашли следы кокаина, и концентрация этих веществ бывает настолько высокой, что сотрудники банков могут не пройти тест на наркотики, пишет «РБК-Украина».

В 2022 году Национальная библиотека медицины США публиковала исследование группы румынских ученых, которые изучали возможность сохранения стафилококка, сальмонеллы и нескольких других «эталонных микроорганизмов» на бумажных долларах, евро, фунтах стерлингов и румынских леях. Авторы исследования пришли к выводу, что бактериальные штаммы лучше сохраняются на банкнотах с хлопковой основой вроде долларов и евро, но хуже держатся на полимерных британских и румынских купюрах.

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