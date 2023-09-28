Музей дал художнику деньги, чтобы тот разместил их на своих работах

Знаменитый датский художник-концептуалист Йенс Хаанинг оказался в центре скандала. В 2021 году музей Kunsten выделил ему деньги, которые тот должен был поместить на свои работы. Вместо этого художник отправил музею два пустых холста под названием «Take the Money And Run» («Бери деньги и беги»). Реакция музея была неоднозначной: руководство оценило концепцию художника, но потребовало следовать условиям контракта и вернуть деньги. Суд встал на сторону музея. Теперь художник намерен обжаловать его решение. «Холод» рассказывает, что известно об этой истории.

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Хитрый Йенс Хаанинг обманывает большого музейного директора

В 2020 году музей современного искусства Кюнстен обратился к известному датскому художнику-концептуалисту с заказом. Музей готовился к выставке об условиях труда и деньгах Work It Out, которая проходила с сентября 2021 года по январь 2022-го.

Художника попросили воссоздать его предыдущие работы — арт-объекты, в которых он использовал банкноты, в сумме представляющие среднюю годовую зарплату рабочего в Дании и Австрии. Хаанинг получил от музея около 76 тысяч долларов — часть этих денег, 1400 долларов, предназначалась художнику в качестве гонорара.

Перед началом выставки, в сентябре 2021 года, музей получил посылку от Хаанинга. Открыв ее, сотрудники музея обнаружили два пустых холста с подписью «Take the Money And Run» — «Бери деньги и беги».

Несмотря на то что договоренности по заказу не были исполнены, руководство музея выставило пустые холсты, добавив распечатанное электронное письмо Хаанинга.

На сайте музея позже дали оценку новой работе Хаанинга. Там заявили, что арт-объект художника — это не только критика механизмов мира искусства, но и более глобальный взгляд на проблемы в обществе.

«Даже отсутствие денег в арт-объекте имеет денежную ценность, ведь подразумевается, что работа — это искусство, и таким образом это показывает, что ценность денег является абстрактной величиной», — прокомментировали сотрудники музея.

Они сравнили «Бери деньги и беги» с картиной Бэнкси «Девочка с воздушным шаром», которая частично самоуничтожилась во время аукциона Sothebyʼs в 2018 году. Тогда после продажи полотна за 1,04 миллиона фунтов стерлингов встроенный в раму шредер внезапно разрезал его на полосы, но не до конца. «Картина Бэнкси была снова выставлена на аукцион осенью 2021 года, но уже с оценкой 45–52 миллиона фунтов стерлингов, потому что это теперь не “Девочка с воздушным шаром”, а “Любовь в мусорке”. Таким образом, капиталистическая критика со стороны активистского искусства, как это ни парадоксально, включена в глобальный коммерческий рынок искусства», — сказали в музее.

Директор музея Лассе Андерссон отмечал, что пустые холсты художника соответствуют экспозиции: они поднимают вопросы о трудовых отношениях в мире искусства. «Работа кажется мне интересной. Отчасти это остроумный комментарий: почему мы работаем, что побуждает нас совершенствоваться в какой-то области?» — сказал Андерссон.

Он считает, что такое поведение художника напоминает историю про Робин Гуда: «Хитрый Йенс Хаанинг обманывает большого музейного директора — это история, которая, ко всему прочему, вызывает смех».

Художница Мерет Янковски назвала Хаанинга «идеальным трикстером». Она считает, что «Бери деньги и беги» напоминает о прошлых провокациях художника, целью которых было поставить под вопрос представления о справедливости в обществе. Янковски добавила, что музей мог ожидать от Хаанинга такой выходки, если бы просто посмотрел на его предыдущие работы.

Сам художник в радиошоу на канале P1 в сентябре 2021 года отказался отвечать на вопрос ведущих о том, где сейчас эти деньги. По его словам, пустые холсты представляет собой его текущую ситуацию с работой.

«Произведение искусства заключается в том, что я взял деньги [и не вернул]. Я призываю других, у кого такие же жалкие условия труда, как у меня, делать то же самое», — сказал он. Хаанинг «убежден, что создал хорошую и актуальную художественную работу, которую можно повесить на стену».

Однако руководство музея все же потребовало от Хаанинга вернуть деньги, сказав, что он нарушил условия контракта. В музее художнику дали срок до окончания выставки. Но денег он не вернул, и музей решил обратиться в суд.

«Мы с большим уважением относимся к тому факту, что деньги поступили от частного финансирования, поэтому с самого начала мы были строги в отношении договорных условий. Мы ссылаемся на контракт. Вот почему мы подали гражданский иск», — сказали тогда в музее.

Руководство при этом осознает, что работа Хаанинга привлекла большое внимание к музею. «Конечно, мы надеемся, что больше людей теперь знают о Кюнстене. Мы рады, что все больше людей испытывают желание познакомиться с современным искусством. Тем не менее мы надеемся, что этот интерес распространится на культуру в целом и подтолкнет к дискуссиям о современном искусстве, а не просто к тому, чтобы взять деньги и сбежать», — сказали руководители музея.

18 сентября 2023 года окружной суд Копенгагена постановил, что Хаанинг должен вернуть музею деньги, предназначенные для инсталляции. В то же время суд увеличил гонорар художника до почти шести тысяч долларов.

Сам Хаанинг, комментируя решение суда, заявил, что оно было очевидным, но непонятным для него: «Меня просили показать работы 10-летней и 12-летней давности — и неожиданно получили идею еще лучше».

27 сентября адвокат Хаанинга Питер Шённинг заявил, что художник не согласен с судом и обжалует его решение.

Кто такой Йенс Хаанинг?

Его первые работы появились в 1990-х. Идеей Хаанинга всегда было привлечь внимание общества к проблемам национальных меньшинств, рабочего класса и всех тех, кому не хватает денег на жизнь.

Один из первых крупных перформансов художника состоялся в 1996 году, когда он перенес швейную фабрику с 12 ткачами из Ирана, Турции и Боснии в галерею Мидделбурга в Нидерландах. «Шум швейных машин счастливо смешивается с турецким блюзом, Майклом Джексоном и классической музыкой», — описывал перформанс художника британский арт-журнал Frieze.

В том же году Хаанинг организовал в музее Kunstnernes Hus в Осло распродажу продуктов питания по цене почти в два раза ниже, чем в городе. Продукты в Норвегию он привез из Дании, зарегистрировав их как арт-объекты.

За всю карьеру на счету у Хаанинга сотни коллективных и персональных выставок и тысячи экспозиций по всему миру.

На сайте Хаанинга о нем написано так: «Критики часто забывают об одном из наиболее очевидных и непосредственных аспектов практики Хаанинга — его юмор: как с точки зрения формы, так и с точки зрения содержания. Турецкие шутки, арабские шутки. Скорее шутка, чем лозунги, спинозианская радость, а не адорновская меланхолия».

Об этом же говорит и сам Хаанинг: «Для меня важно, чтобы [моя] работа всегда показывала, что она является продуктом юмора и воображения художника. Это нужно, чтобы избежать превращения художественной практики в аналитическую и административную модель».