Фанат Дженнифер Энистон протаранил ворота ее дома

В США фанат, преследовавший звезду сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, протаранил на автомобиле ворота ее дома. Об этом сообщает местный телеканал NBC News.

Как следует из пресс-релиза офиса окружного прокурора Лос-Анджелеса, 48-летний Джимми Уэйн Карвайл врезался на автомобиле в ворота поместья Энистон около полудня в понедельник, 5 мая. Охранник актрисы задержал его и передал в руки полицейских, которые поместили его под стражу по подозрению в вандализме. По данным телеканала, в результате аварии был причинен «значительный ущерб». Сама Энистон во время инцидента находилась дома, но не пострадала.

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Позже Карвайлу также были предъявлены обвинения в преследовании актрисы. Так, в офисе окружного прокурора сообщили, что мужчину обвиняют в «неоднократном преследовании жертвы и отправке ей нежелательных сообщений в социальных сетях и на электронную почту». Как сообщается, суд над Карвайлом должен пройти 8 мая, ему грозит тюремное заключение на срок до трех лет.

Как отмечает NBC News, мужчина опубликовал в соцсетях множество постов, посвященных Энистон. При этом в последние месяцы он писал о том, что некие неназванные силы пытаются разлучить его с актрисой.

Друзья Карвайла рассказали журналистам, что он еще в сентябре покинул свой дом в штате Миссисипи и с тех пор жил в своем автомобиле на парковке супермаркета Walmart в пригороде Лос-Анджелеса Бербанке.

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По словам одного из знакомых мужчины, последние годы его преследуют навязчивые идеи, в частности, он считает себя некой подобной Христу фигурой и убежден, что состоит в браке с Энистон.

При этом близкий друг Карвайла утверждает, что его личность изменилась с началом пандемии ковида. «Раз уж это произошло, единственное, на что я надеюсь, что это привлечет достаточно внимания, которое поможет Джимми. Ему нужна серьезная помощь. Он на дне», — заявил знакомый сталкера. Он также подчеркнул, что очень сожалеет о произошедшем с Энистон.