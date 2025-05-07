EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Прилюдное убийство женщины бывшим мужем спровоцировало протесты в Турции

2 минуты чтения 13:23

В Стамбуле прошла акция протеста в связи с жестоким убийством местной жительницы — Бахар Аксу — ее бывшим мужем Рустемом Элиболом. Об этом сообщило издание DW Türkçe.

По его данным, убийством закончилась неудачная попытка похищения 34-летней Аксу. Бывший муж и трое его сообщников подстерегли женщину на улице, когда она шла на работу. Схватив женщину, они попытались затолкать ее в машину, однако Аксу оказала активное сопротивление и стала звать на помощь.

Тогда Элибол достал пистолет и несколько раз выстрелил женщине в спину, а когда она упала, подошел и еще два раза выстрелил ей в голову. После этого все четверо нападавших скрылись с места преступления на автомобиле.

Наемник ЧВК «Вагнер» обвинил государство в обмане
Наемник ЧВК «Вагнер» обвинил государство в обмане
Его жалобы набрали миллион просмотров. Но это не помогло, и теперь он на грани отчаяния и думает вернуться на войну
Общество11 минут чтения

Акция протеста прошла в том же районе, где была убита Аксу. Участники демонстрации скандировали: «Мы не можем позволить себе потерять еще хоть одну женщину». 

«Сегодня мы собрались ради Бахар. Мы сохраним память о Бахар, как и о тысячах других женщин, убитых мужчинами. <…> Пока убийцы не получат заслуженное наказание, мы не дадим покоя тем, кто за это в ответе. Мы продолжим выходить на улицы до тех пор, пока не построим равноправный, справедливый и безопасный мир», — заявили протестующие.

Как сообщается, убийцы Аксу, включая ее бывшего супруга, позже были задержаны полицией. Кроме того, выяснилось, что еще в 2020 году Аксу дважды обращалась в полицию с заявлениями об угрозах и телесных повреждениях, нанесенных ей Элиболом. Кроме того, мужчина оказался неоднократно судим ранее, в том числе за незаконное владение оружием и нанесение телесных повреждений.

Кадыров попросил освободить его от должности
Кадыров попросил освободить его от должности
Ранее СМИ писали о серьезных проблемах со здоровьем у главы Чечни. Он надеется, что его просьбу удовлетворят
Политика4 минуты чтения

В сентябре в Турции нашли мертвой российскую фемактивистку Анастасию Емельянову. По подозрению в ее убийстве местная полиция задержала ее жениха.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы потеряли свою дочь
Общество
Мы потеряли свою дочь
Она пропала из виду всего на 15 минут. Мы не можем найти ее больше 10 лет
17:00
Наемник ЧВК «Вагнер» обвинил государство в обмане
Общество
Наемник ЧВК «Вагнер» обвинил государство в обмане
Его жалобы набрали миллион просмотров. Но это не помогло, и теперь он на грани отчаяния и думает вернуться на войну
00:01
Кадыров попросил освободить его от должности
Политика
Кадыров попросил освободить его от должности
Ранее СМИ писали о серьезных проблемах со здоровьем у главы Чечни. Он надеется, что его просьбу удовлетворят
15:43 6 мая
Зумеры придумали новый способ заработка
Мир
Зумеры придумали новый способ заработка
Они сдают в аренду свои платья, пиджаки и кроссовки и получают за это тысячи долларов
00:01 6 мая
Моя жена совершила транспереход
Общество
Моя жена совершила транспереход
Теперь у меня муж. Я принимаю его таким, каким он хочет быть, и люблю все так же
00:01 5 мая
Темное прошлое
Криминал
Темное прошлое
Девушка узнала, что бойфренд ее мамы — убийца. Она пыталась помешать их отношениям, но вскоре пропала
17:00 4 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования