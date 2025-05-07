Прилюдное убийство женщины бывшим мужем спровоцировало протесты в Турции

В Стамбуле прошла акция протеста в связи с жестоким убийством местной жительницы — Бахар Аксу — ее бывшим мужем Рустемом Элиболом. Об этом сообщило издание DW Türkçe.

По его данным, убийством закончилась неудачная попытка похищения 34-летней Аксу. Бывший муж и трое его сообщников подстерегли женщину на улице, когда она шла на работу. Схватив женщину, они попытались затолкать ее в машину, однако Аксу оказала активное сопротивление и стала звать на помощь.

Тогда Элибол достал пистолет и несколько раз выстрелил женщине в спину, а когда она упала, подошел и еще два раза выстрелил ей в голову. После этого все четверо нападавших скрылись с места преступления на автомобиле.

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Акция протеста прошла в том же районе, где была убита Аксу. Участники демонстрации скандировали: «Мы не можем позволить себе потерять еще хоть одну женщину».

«Сегодня мы собрались ради Бахар. Мы сохраним память о Бахар, как и о тысячах других женщин, убитых мужчинами. <…> Пока убийцы не получат заслуженное наказание, мы не дадим покоя тем, кто за это в ответе. Мы продолжим выходить на улицы до тех пор, пока не построим равноправный, справедливый и безопасный мир», — заявили протестующие.

Как сообщается, убийцы Аксу, включая ее бывшего супруга, позже были задержаны полицией. Кроме того, выяснилось, что еще в 2020 году Аксу дважды обращалась в полицию с заявлениями об угрозах и телесных повреждениях, нанесенных ей Элиболом. Кроме того, мужчина оказался неоднократно судим ранее, в том числе за незаконное владение оружием и нанесение телесных повреждений.

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