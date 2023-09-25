В Турции убита российская фемактивистка

В турецком Эрзуруме найдена мертвой российская фемактивистка Анастасия Емельянова, пропавшая несколько дней назад. Об этом в своем инстаграме сообщила подруга погибшей Анастасия Полозкова.

По ее словам, смерть Емельяновой была насильственной, а по подозрению в убийстве турецкие силовики задержали ее жениха.

«Настя не выходила на связь с 20 числа. Мы искали ее последние два дня. И вот нашли. <…> Полиция не хотела принимать заявление еще вчера. Сегодня боевые подруги добились от них информации. Теперь дело за консулом, ритуальной службой и проч. Адвоката для мамы Насти в Турции бесплатно предоставили прекрасные турецкие феминистки, которые помогают женщинам в ситуации насилия», — написала Полозкова.

О мотивах убийства и других подробностях расследования ничего не сообщается. Как пишет Полозкова, сейчас родные Емельяновой пытаются организовать транспортировку ее тела на родину.

Анастасия Емельянова была одной из ведущих YouTube-канала «Феминистки поясняют». Как следует из описания канала, там публиковались видео «об актуальных проблемах женщин в России и во всем мире». «Боролась с домашним насилием. Помогала множеству людей»,— написала Полозкова о погибшей. Также Емельянова выступала против российского вторжения в Украину. В последнее время она жила в турецком Эрзуруме.

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