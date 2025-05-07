Канадские власти скрывают списки нацистских преступников, укрывшихся в стране после окончания Второй мировой войны, и отказываются выдавать тех, чьи имена известны. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил российский посол в Канаде Олег Степанов.
Он пояснил, что 40 лет назад завершилась работа комиссии Жюля Дешене, расследовавшей случаи укрытия нацистов. Однако поименные списки фигурантов по-прежнему скрываются властями Канады.
«Не рассекречивают перечень и сегодня — ведь в местном обществе весьма хорошо устроились дети и внуки коллаборационистов», — сказал Степанов.
Он также подчеркнул, что Канада отказывается выдавать России Ярослава Гуньку, украинского националиста, который в годы Второй мировой войны служил в дивизии СС «Галичина». «Оттава, превосходно знающая о преступлениях Гуньки, под надуманными предлогами упорно отказывает в экстрадиции», — заявил Степанов.
В сентябре прошлого года Гунько был приглашен в канадский парламент, где выступал прибывший в страну с официальным визитом украинский президент Владимир Зеленский. 98-летнего Гуньку представили как назвал его «украинско-канадским ветераном Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины против русских». Публика приветствовала его стоячей овацией.
Позже, когда выяснилось, что Гунька воевал на стороне нацистов, спикер палаты общин Канады Энтони Рота извинился и взял вину за произошедшее на себя. Он заявил, что приглашение Гуньки было «полностью его инициативой», о которой не знали ни его коллеги, ни украинская делегация.
Тем не менее российский МИД тогда заявил, что публичное восхваление нациста «как нельзя лучше характеризует правящий режим» премьер-министра Канады Джастина Трюдо, возглавлявшего тогда правительство страны.