Канадские власти скрывают списки нацистских преступников, укрывшихся в стране после окончания Второй мировой войны, и отказываются выдавать тех, чьи имена известны. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил российский посол в Канаде Олег Степанов.

Он пояснил, что 40 лет назад завершилась работа комиссии Жюля Дешене, расследовавшей случаи укрытия нацистов. Однако поименные списки фигурантов по-прежнему скрываются властями Канады.

«Не рассекречивают перечень и сегодня — ведь в местном обществе весьма хорошо устроились дети и внуки коллаборационистов», — сказал Степанов.

Наемник ЧВК «Вагнер» обвинил государство в обмане Его жалобы набрали миллион просмотров. Но это не помогло, и теперь он на грани отчаяния и думает вернуться на войну Общество 11 минут чтения

Он также подчеркнул, что Канада отказывается выдавать России Ярослава Гуньку, украинского националиста, который в годы Второй мировой войны служил в дивизии СС «Галичина». «Оттава, превосходно знающая о преступлениях Гуньки, под надуманными предлогами упорно отказывает в экстрадиции», — заявил Степанов.

В сентябре прошлого года Гунько был приглашен в канадский парламент, где выступал прибывший в страну с официальным визитом украинский президент Владимир Зеленский. 98-летнего Гуньку представили как назвал его «украинско-канадским ветераном Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины против русских». Публика приветствовала его стоячей овацией.

Кадыров попросил освободить его от должности Ранее СМИ писали о серьезных проблемах со здоровьем у главы Чечни. Он надеется, что его просьбу удовлетворят Политика 4 минуты чтения

Позже, когда выяснилось, что Гунька воевал на стороне нацистов, спикер палаты общин Канады Энтони Рота извинился и взял вину за произошедшее на себя. Он заявил, что приглашение Гуньки было «полностью его инициативой», о которой не знали ни его коллеги, ни украинская делегация.

Тем не менее российский МИД тогда заявил, что публичное восхваление нациста «как нельзя лучше характеризует правящий режим» премьер-министра Канады Джастина Трюдо, возглавлявшего тогда правительство страны.