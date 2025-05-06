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Криминал

Учителя приговорили к заключению за установку камер в школьном туалете

2 минуты чтения 20:13 6 мая

34-летний учитель средней школы в Гонконге Квок Цз Кит был приговорен к двум месяцам тюремного заключения по обвинению в установке скрытой камеры в туалете женской школы, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Суд уличил его в двух попытках установить камеру осенью 2024 года. Сторона защиты заявила, что Квок заслуживает смягчения приговора из-за своих заслуг перед образовательной системой, признания своей вины, отсутствия судимостей в прошлом и нахождения педагога «не в своем обычном состоянии». Судья не согласился с такими доводами.

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Во время заседания судья посчитал, что к совершенному Квоком правонарушению следует отнестись серьезно, поскольку оно было совершенно на территории учебного заведения — это является более весомым аргументом, чем безупречная репутация педагога в прошлом. «Дело подсудимого является более серьезным, учитывая место совершения преступления, роль подсудимого и личности жертв», — заявил судья.

Камеры в туалете обнаружил школьный уборщик, по итогам разбирательства учителю было запрещено посещать территорию школы, контактировать с ее учениками и сотрудниками. Администрация учебного заведения, по данным журналистов, провела проверки помещений всех туалетов и раздевалок после инцидента. Для поддержки учащихся руководство привлекло психологов, социальных работников и дополнительных педагогов.

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Квока арестовали еще в октябре 2024 года. В ходе заседания судья призвал педагога задуматься о своих действиях и больше не повторять их.

Ранее сообщалось о москвичке, которая сумела поймать мужчину, скрытно снимавшего процесс переодевания процесс ее переодевания в туалете московского торгового центра «Саларис». Он попытался скрыться от нее в мужском туалете, но оттуда его вытащили сотрудники ТЦ. Женщина обратилась в полицию, но боится, что за время нахождения в кабинке туалета мужчина мог успеть удалить видео.

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