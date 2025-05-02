Москвичка поймала следившего за ней в туалете торгового центра мужчину

Девушка, чье имя не называется, смогла поймать мужчину, который снимал на телефон, как она переодевается в туалете торгового центра «Саларис» на Киевском шоссе. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

По его данным, девушка зашла в женский туалет переодеться, но, собравшись выходить из кабинки, она заметила камеру. Девушка попыталась схватить снимавшего ее мужчину за руку, но мужчине удалось вырваться. Девушка выбежала из кабинки, схватила его за кофту и стала звать на помощь, но мужчина вырвался и спрятался в мужском туалете.

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Охранники торгового центра смогли вытащить мужчину из кабинки. По данным «Осторожно, Москва», его зовут Артур А. Ранее его уже заставали за подобными действиями. «Мужчина утверждал, что он не снимал меня и что я все придумала, что он был в той кабинке с девушкой», — рассказала москвичка.

Девушка вызвала полицию и написала заявление, в котором потребовала привлечь мужчину к ответственности. Однако в документе сказано, что пока мужчина находился в кабинке мужского туалета, он мог успеть удалить видео. Из-за этого девушка опасается, что его могут отпустить из-за отсутствия других доказательств случившегося.

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В конце прошлого года сообщалось, что в петербургской школе установили камеру в женском туалете. Ее случайно обнаружила ученица 10-го класса, когда заметила блики в углу туалетной комнаты. Камера с ретранслятором и аккумулятором была обмотана черным пакетом и направлена на унитаз. Школьница сообщила о находке преподавателям, которые рассказали о случившемся директору и вызвали полицию.