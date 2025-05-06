Врачи реже интересуются сексуальным здоровьем женщин после лечения рака

Большинство пациентов с раком испытывают проблемы с сексуальным здоровьем, но онкологи редко задают им вопросы об этом, при этом сексуальным здоровьем женщин медики интересуются еще реже. Об этом в статье для The Guardian рассказала онколог из Австралии Ранджана Сривастава. Также врач привела пример своей пациентки, которая в течение нескольких лет испытывала боль во время секса после лечения рака.

Сривастава пишет, что ее пациентка за несколько лет до обращения к ней прошла лечение рака молочной железы и начала жаловаться на диспареунию — болезненный секс. Врачи не обращали внимания на проблему и писали, что эти ощущения «ожидаемы для возраста и антиэстрогенной терапии». В итоге женщина перестала сообщать о боли и начала воздерживаться от секса.

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После изучения истории болезни онколог решила упомянуть в разговоре с пациенткой, что у людей, переживших рак, часто бывают сексуальные проблемы, но их никогда не обсуждают на приеме. В ответ женщина заявила, что часто испытывает боль, но уже не надеется получить помощь.

Сривастава направила пациентку к гинекологу, которому, по ее словам, удалось поставить диагноз за 10 минут. Как пишет онколог, боль у женщины ушла после плановой операции.

«Это заставляет меня задуматься о когнитивной предвзятости, которая определила ее рак как излечимый, а ее сексуальные трудности — как неизлечимые. По иронии судьбы, ее главная проблема в итоге решается с помощью незначительной процедуры», — пишет Сривастава.

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Со ссылкой на научные исследования онколог сообщает, что 87 процентов больных раком жалуются на сексуальные проблемы, но врачи обсуждают их лишь с 30 процентами пациентов. Женщин, больных раком, медики спрашивают о сексуальном здоровье лишь в 22 процентах случаев, а мужчин — в 53 процентах.

Авторы одного из исследований обнаружили, что медики оценивают сексуальность мужчин с раком предстательной железы в 89 процентах случаев, а женщин с раком шейки матки — лишь в 13 процентах.