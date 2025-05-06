Одинокие путешественники начали менять сферу туризма

Рост числа путешественников-одиночек способен оказать серьезное влияние на туристическую индустрию, сообщает The Independent со ссылкой на мнение представителей отрасли.
Генеральный директор одной из компаний по поиску жилья в поездках Гэри Моррисон отметил, что люди все чаще путешествуют в одиночку. В числе причин он назвал расставания и переезды, а не осознанный выбор в пользу поездок без партнера. «В значительной степени индустрия туризма закрыта для путешественников-одиночек и не удовлетворяет их потребности», — рассказал Моррисон.
Журналисты отмечают, что ранее туристическая индустрия преимущественно ориентировалась на людей, путешествующих в паре. Именно под такой стандарт поездок обычно рассчитаны номера в отелях, а потребности путешественников-одиночек «часто игнорируются».
«Я думаю, что в долгосрочной перспективе другие сегменты туристической индустрии начнут обслуживать индивидуальных путешественников, то есть перестанут взимать с них плату за двухместные номера», — отметил Моррисон.
Он также сообщил, что среди путешественников-одиночек быстрее всего увеличивается число молодых женщин-туристок. Эта группа предъявляет особые требования к обеспечению безопасности, поэтому предпочитает иметь возможность снять место в хостеле только для женщин или объединиться в группу с другими туристами.
По данным Моррисона, значительное число путешественников из Европы направляются в Таиланд, предлагающий дешевые номера в местах проживания и низкую стоимость остальных покупок, связанных с поездкой. Управляемый им сервис зафиксировал рост доли путешественников-одиночек на 6% в период с 2021 по 2024 годы и запустил приложение, которое помогает таким людям найти других путешественников в разных частях мира, готовых объединиться и провести время вместе.