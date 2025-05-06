Актриса из сериала «Единомышленники» умерла в возрасте 11 лет

11-летняя бразильская актриса Милена Брандао, известная по роли в сериале «Единомышленники» от Netflix, умерла 2 мая. Об этом со ссылкой на полученную от ее семьи информацию сообщает портал TMZ.

Официальная причина ее смерти не установлена, однако журналисты бразильского медиа G1 отмечают, что подросток жаловалась на головные боли, сонливость и потерю аппетита еще с 24 апреля. После обморока, который случился спустя четыре дня после начала жалоб, актрису отвезли в больницу.

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Врачи зафиксировали у нее инфаркт, две-три остановки сердца в день и семь случаев остановки дыхания в период с 28 апреля по 2 мая. Специалисты констатировали смерть мозга ребенка 2 мая, в этот же день родители попросили врачей отключить аппараты жизнеобеспечения. G1 также сообщает, что Брандао за пять дней несколько раз переводили между несколькими медицинскими учреждениями — изначально актрису привезли в отделение неотложной помощи, затем она находилась в двух государственных больницах.

G1 утверждает, что изначально врачи подозревали у девочки лихорадку денге. Эта болезнь при тяжелом течении угрожает жизни человека, ее симптомы могут быть схожи с гриппом, передача происходит через укусы комаров. Однако затем, как сообщают журналисты, специалисты изменили эту версию на возможное наличие инфекции мочевыводящих путей, которую впоследствии сменило предположение об опухоли мозга.

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«У нее болела голова, но она могла ходить и говорить. Врач сказал, что это лихорадка денге, но не стал делать никаких анализов. Он сказал нам отвезти ее домой и дать ей дипирон», — рассказала мать актрисы. После визита к врачу девочка еще два дня посещала мероприятия, прежде чем пожаловалась на боли при ходьбе. Проведенный в тот день анализ крови не показал изменений и врачи снова посоветовали семье вернуться домой.

Департаменты здравоохранения муниципалитета и штата расследуют возможные нарушения процедур при лечении ребенка, отмечают журналисты.