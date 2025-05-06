EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Актриса из сериала «Единомышленники» умерла в возрасте 11 лет

2 минуты чтения 14:17 | Обновлено: 14:26

11-летняя бразильская актриса Милена Брандао, известная по роли в сериале «Единомышленники» от Netflix, умерла 2 мая. Об этом со ссылкой на полученную от ее семьи информацию сообщает портал TMZ.

Официальная причина ее смерти не установлена, однако журналисты бразильского медиа G1 отмечают, что подросток жаловалась на головные боли, сонливость и потерю аппетита еще с 24 апреля. После обморока, который случился спустя четыре дня после начала жалоб, актрису отвезли в больницу.

«Величайшая мистификация в истории»
«Величайшая мистификация в истории»
Журналисты опубликовали дневники Гитлера, где он писал об отношениях с Евой Браун и жаловался на метеоризм. Все 60 томов оказались фейком
Мир10 минут чтения

Врачи зафиксировали у нее инфаркт, две-три остановки сердца в день и семь случаев остановки дыхания в период с 28 апреля по 2 мая. Специалисты констатировали смерть мозга ребенка 2 мая, в этот же день родители попросили врачей отключить аппараты жизнеобеспечения. G1 также сообщает, что Брандао за пять дней несколько раз переводили между несколькими медицинскими учреждениями — изначально актрису привезли в отделение неотложной помощи, затем она находилась в двух государственных больницах.

G1 утверждает, что изначально врачи подозревали у девочки лихорадку денге. Эта болезнь при тяжелом течении угрожает жизни человека, ее симптомы могут быть схожи с гриппом, передача происходит через укусы комаров. Однако затем, как сообщают журналисты, специалисты изменили эту версию на возможное наличие инфекции мочевыводящих путей, которую впоследствии сменило предположение об опухоли мозга.

Мой парень заставлял меня худеть
Мой парень заставлял меня худеть
Он стыдился меня и требовал, чтобы я голодала. Мы расстались, зато я больше не боюсь остаться одна
Общество5 минут чтения

«У нее болела голова, но она могла ходить и говорить. Врач сказал, что это лихорадка денге, но не стал делать никаких анализов. Он сказал нам отвезти ее домой и дать ей дипирон», — рассказала мать актрисы. После визита к врачу девочка еще два дня посещала мероприятия, прежде чем пожаловалась на боли при ходьбе. Проведенный в тот день анализ крови не показал изменений и врачи снова посоветовали семье вернуться домой.

Департаменты здравоохранения муниципалитета и штата расследуют возможные нарушения процедур при лечении ребенка, отмечают журналисты.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Кадыров попросил освободить его от должности
Политика
Кадыров попросил освободить его от должности
Ранее СМИ писали о серьезных проблемах со здоровьем у главы Чечни. Он надеется, что его просьбу удовлетворят
15:43
Зумеры придумали новый способ заработка
Мир
Зумеры придумали новый способ заработка
Они сдают в аренду свои платья, пиджаки и кроссовки и получают за это тысячи долларов
00:01
Моя жена совершила транспереход
Общество
Моя жена совершила транспереход
Теперь у меня муж. Я принимаю его таким, каким он хочет быть, и люблю все так же
00:01 5 мая
Темное прошлое
Криминал
Темное прошлое
Девушка узнала, что бойфренд ее мамы — убийца. Она пыталась помешать их отношениям, но вскоре пропала
17:00 4 мая
Последний осколок СССР на севере НАТО
Общество
Последний осколок СССР на севере НАТО
Здесь мирно живут русские и украинцы, платят картами «МИР» и до сих пор стоит Ленин
00:01 4 мая
Мой парень заставлял меня худеть
Общество
Мой парень заставлял меня худеть
Он стыдился меня и требовал, чтобы я голодала. Мы расстались, зато я больше не боюсь остаться одна
17:00 3 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования