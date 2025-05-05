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Мир

Трамп пообещал возобновить работу легендарной тюрьмы «Алькатрас»

2 минуты чтения 09:14

Президент США Дональд Трамп пообещал вновь открыть легендарную американскую тюрьму строгого режима «Алькатрас». Об этом он написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

«Когда мы были более серьезной страной, в прошлые времена, мы без колебаний сажали самых опасных преступников и держали их подальше от тех, кому они могли причинить вред. Так и должно быть. Мы больше не будем терпеть этих серийных преступников, которые сеют зло, кровопролитие и хаос на наших улицах. Именно поэтому сегодня я поручаю Бюро тюрем совместно с Министерством юстиции, ФБР и Министерством внутренней безопасности вновь открыть значительно расширенную и перестроенную тюрьму “Алькатрас” для содержания самых безжалостных и жестоких преступников Америки», — написал Трамп, добавив, что после своего открытия «Алькатрас» станет «символом закона, порядка и справедливости» в стране.

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Тюрьма «Алькатрас» получившая всемирную известность благодаря знаменитым заключенным и снятым про нее фильмам, была построена на месте старого форта на острове в заливе Сан-Франциско в 1911 году. Учреждение отличалось особенно суровыми условиями содержания — камеры были размером 2,75 метра на 1,5 метра. 

В то же время «Алькатрас» стал одной из немногих американских тюрем, в которой у заключенных была возможность принимать горячий душ. По мнению администрации, 

это мешало узникам привыкнуть к холодной воде, чтобы в случае побега переплыть воды залива Сан-Франциско.

Во время работы «Алькатраса» там содержалось множество известных преступников, включая Аль Капоне — чикагского гангстера и одного из самых одиозных лидеров итало-американской мафии времен сухого закона.

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В 1963 году американские власти приняли решение закрыть «Алькатрас», так как его содержание обходилось слишком дорого. Сидевших там заключенных перевели в другие тюрьмы, а сам «Алькатрас» сделали музеем, который ежегодно посещает более миллиона туристов.

В январе Трамп также обещал использовать для борьбы с нелегальной миграцией другую знаменитую американскую тюрьму, расположенную на военной базе Гуантанамо. Ранее там содержались обвиняемые в терроризме, однако Трамп решил отправить туда до 30 тысяч нелегальных мигрантов.

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