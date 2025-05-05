Skype прекратил работу

Компания Microsoft прекратила работу сервиса видеозвонков Skype. На сайте Skype пользователям предлагают перейти в Microsoft Teams или экспортировать свои данные. После января 2026 года история звонков и чатов в Skype будет удалена, сказано на официальном сайте Microsoft.

Skype был создан в 2003 году, в 2011 году сервис приобрела Microsoft. Компания объявила о закрытии скайпа 28 февраля. Портал XDA отмечает, что Skype начал терять пользователей на фоне эпидемии коронавируса, во время которой начал резко набирать популярность Zoom.

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На сайте Microsoft сказано, что с 5 мая в Skype не будут работать СМС-сообщения, переадресация звонков, дарение кредитов и настройка идентификатора звонящего. Также пользователям больше нельзя покупать подписки и номера Skype.

В 2019 году Microsoft объявила о закрытии сервисов Skype для бизнеса, а спустя два года окончательно перестала их поддерживать. Компания предлагала клиентам также перейти в Teams — корпоративную платформу с мессенджером и видеозвонками, созданную в 2017 году.

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РБК отмечает, что до покупки Skype компанией Microsoft приложение было загружено миллиард раз и насчитывало сотни миллионов пользователей. К 2023 году сервисом активно пользовались только 36 миллионов человек.

Skype в 2003 году создали шведский предприниматель Никлас Зеннстрём и Янус Фриис из Дании. Сервис был доступен для пользователей Windows, MacOS, Linux, iOS, Android и других операционных систем. Пользователи скайпа могли обмениваться сообщениями, которые сохранялись локально, звонить друг другу, а также на мобильные и стационарные телефоны.