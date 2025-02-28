Microsoft закроет Skype

Мессенджер и сервис для видеоконференций Skype от Microsoft будет закрыт в мае 2025 года, сообщает портал XDA, ссылаясь на часть кода в последней версии Skype, которая еще не вышла.

Издание утверждает, что там содержится следующее сообщение: «Начиная с мая Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и общаться в Teams». Дальше идет примечание, что определенное число «ваших друзей уже перешли на Teams бесплатно», которое, вероятно, основано на списке контактов.

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Skype был впервые запущен в 2003 году, а в 2011 году его приобрела американская корпорация Microsoft, напоминает XDA. Издание также пишет, что через несколько лет после сделки компания прекратила поддержку некоторых своих внутренних коммуникационных продуктов, таких, например, как Windows Live Messenger, а в 2015 попыталась интегрировать Skype в Windows 10.

В 2019 году Microsoft объявила о закрытии сервисов Skype для бизнеса, а окончательно перестала поддерживать их в 2021 году. Тогда клиентам сервиса предложили перейти в Teams — это другой проект Microsoft, который, как пишет РБК, был построен на базе Skype и запущен в 2017 году.

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Позже компания внедрила сервис в пакет программного обеспечения, который Microsoft стала «вшивать» в операционные системы, и сделала его доступным для клиентов Office 365.

Новость Skype начал терять пользователей во время эпидемии коронавируса, пишет издание. Тогда начало резко набирать популярность другое приложение для видеосвязи — Zoom. РБК пишет, что к моменту покупки Skype корпорацией Microsoft это приложение было загружено миллиард раз, а пользователи исчислялись сотнями миллионов. В 2023 году ежедневно Skype использовали только 36 миллионов человек.