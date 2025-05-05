Полиция Бразилии заявила о предотвращении взрывов на концерте Леди Гаги

Полиция штата Рио-де-Жанейро заявила о предотвращении нападения на зрителей бесплатного концерта Леди Гаги, который прошел в минувшую субботу и собрал более двух миллионов человек.

В заявлении полиции говорится, что подозреваемые вербовали участников, в частности несовершеннолетних, «для совершения скоординированных нападений с использованием самодельных взрывчатых устройств и бутылок с зажигательной смесью».

Там также отмечается, что предполагаемого лидера группировки арестовали в штате Риу-Гранди-ду-Сул за незаконное хранение огнестрельного оружия, а еще одного участника, которым оказался 17-летний подросток, задержали в Рио-де-Жанейро за хранение детской порнографии. Позже издание Metropoles, ссылаясь на решение суда, написало, что обвиненный в незаконном хранении оружия Луис Фабиано да Силва был освобожден под залог.

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По данным бразильской полиции, подозреваемые в организации взрывов на концерте Гаги нанимали исполнителей атак, готовых привести в действие самодельные взрывные устройства. Кроме того, там сообщается, что планировавшая нападение группа распространяла в социальных сетях ненавистнические высказывания, которые в основном были направлены против детей, подростков и ЛГБТ-сообщества.

«Полиция действовала молча и не создавала паники. Мы действовали хирургически, чтобы предотвратить это преступление», — говорится в заявлении бразильских силовиков.

Концерт Леди Гаги прошел 3 мая на пляже Копакабана в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Вход на мероприятие был бесплатным, фанаты певицы занималь очередь с самого утра.