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Леди Гага бесплатно спела для двух миллионов человек

2 минуты чтения 13:11

Певица Леди Гага дала бесплатный концерт на пляже Копакабана в бразильском городе Рио-де-Жанейро, его посетили более двух миллионов человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на информацию от организаторов мероприятия.

Чтобы попасть на концерт, фанаты занимали очередь с раннего утра. Леди Гага исполнила свои хиты Alejandro, Poker Face и Abracadabra, во время выступления развернула на сцене бразильский флаг и заявила, что фанаты «творят историю» вместе с ней.

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Концерт прошел вечером 3 мая, расходы на его проведение, как сообщает Би-би-си, оплатили власти города. Организаторы концерта отчитались о визите в город 500 тысяч иностранных туристов и посетителей из других регионов Бразилии. Это число превысило первоначальный прогноз в два раза.

Безопасность во время концерта обеспечивали 5 тысяч силовиков, которые использовали дроны и камеры для распознавания лиц. Администрация Рио-де-Жанейро ожидает, что концерт принесет городу около 100 миллионов долларов.

Бесплатные концерты на пляже Копакабана проводятся бразильскими властями для стимулирования экономической активности после празднования нового года и карнавала, администрация города планирует устраивать их ежегодно до мая 2028 года.

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«Это приносит активность в город в период, который ранее считался низким сезоном, наполняя отели и увеличивая расходы в барах, ресторанах и розничной торговле, создавая рабочие места и доходы для населения», — сказал отвечающий за экономическое развитие города представитель администрации Рио-де-Жанейро Осмар Лима.

В мае прошлого года на пляже бесплатно выступала певица Мадонна, ее концерт посетили более полутора миллиона поклонников. Рекорд по количеству посетителей бесплатного концерта был также установлен на Копакабане — в 1994 году новогоднее шоу Рода Стюарта собрало более четырех миллионов человек.

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