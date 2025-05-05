Родители начали брать «экзаменационный отпуск» для поддержки детей

Британские родители берут отпуска, чтобы помочь своим детям с подготовкой к экзаменам, сообщает The Times. Они делают это, чтобы снять хотя бы часть нагрузки с подростков.

Сами родители не согласны с теми, кто считает такой подход проявлением чрезмерной опеки. Они утверждают, что период сдачи экзаменов — один из самых напряженных в жизни молодых людей и отмечают, что им нужна как психологическая, так и физическая поддержка. «Если вы просто убедитесь, что они [подростки] завтракают, это может значительно повлиять не только на уровень концентрации в течение дня, но и на их настроение и уровень тревожности», — рассказала журналистам мать подростка, который будет сдавать экзамены в июне.

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The Times отмечает, что даты сдачи экзаменов часто совпадают с периодами обострения сезонных аллергий, что также становится для родителей аргументом в пользу того, что их поддержка в это время станет особенно ценной. Опрошенные журналистами родители также отметили, что опасаются за устойчивость психологического состояния своих детей за несколько недель до начала экзаменов.

В тексте также утверждается, что некоторые школы Британии начинают отказываться от традиционного освобождения учеников от посещения учебных заведений за две-три недели до дат экзаменов. Администрации вводят в расписание внутришкольные сессии повторения материалов образовательной программы, чтобы сделать подготовку более структурированной и избежать ситуации, когда подростки оказываются «изолированными и брошенными на произвол судьбы».

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Журналисты сообщают, что ученики страны тратят значительную часть своего времени на подготовку к экзаменам — по этому показателю Британия находится на одном из лидирующих мест среди государств мира. Со ссылкой на данные правительственного отчета The Times утверждает, что более половины из сдававших в прошлом году экзамен GCSE (предусмотрен для учеников 15-16 лет) школьников с трудом справлялись со своим стрессом.

Чиновники вместе с экспертным сообществом планируют найти способы уменьшить нагрузку на подростков, сохранив при этом качество образования. Отчет по этой работе будет готов только осенью, отмечают журналисты.

«Утром в день этих экзаменов убедитесь, что они съели что-то существенное, убедитесь, что у них есть необходимое оборудование для экзамена, бутылка воды, и проводите их за дверь без лишней суеты. Наша поддержка может иметь решающее значение», — дала совет родителям собеседница The Times.