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Мир

Детектив нашел пропавшую более 60 лет назад женщину

2 минуты чтения 19:08 | Обновлено: 19:09

Детектив из американского штата Висконсин сумел отыскать пропавшую в июле 1962 года Одри Бакеберг, поиски которой официально прекратились много лет назад. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на информацию от офиса шерифа висконсинского округа Сок.

Во время исчезновения Бакеберг было 20 лет, она проживала с мужем и двумя детьми. 7 июля 1962 года она вышла из дома, чтобы забрать чек на зарплату с места работы и больше не вернулась, утверждает Би-би-си. Офис шерифа сообщил, что женщина жива и здорова — она ушла из дома по собственному желанию. За несколько дней до инцидента она сообщила полиции, что ее избивает муж.

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Офис шерифа не сообщил, в каком штате женщина проживает сейчас, отметив, что ее исчезновение не содержит признаков «преступной деятельности». Журналисты отмечают, что детектив смог завершить начатое более 60 лет назад расследование с помощью аккаунта сестры Бакеберг, который он нашел на сайте Ancestry.com. Этот сервис используется для документирования истории семьи и поддерживает загрузку фотографий родственников.

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Проанализировав эти данные, следователь обнаружил похожую женщину и попросил полицейских в месте ее нахождения посетить предполагаемый адрес проживания и поговорить с ней. Представитель властей сообщил, что Бакеберг «казалась счастливой и уверенной в своем решении». Офис шерифа не сообщил, по какой причине детективы решили провести дополнительную проверку дела, которое было закрыто несколько десятилетий назад.

Би-би-си отмечает, что Бакеберг вышла замуж в 15 лет. Она инициировала уголовное дело против своего мужа и сообщила властям, что тот угрожал ей убийством.

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