Ученые описали ранее неизвестную «удивительно большую» бабочку

Группа японских ученых обнаружила следы древней бабочки неизвестного вида, жившей на Земле в промежутке от 1,8 до 2,6 миллионов лет назад. Бабочка имела «удивительной большой размах крыльев», 8,4 сантиметра, говорился в научной работе, опубликованной в журнале Paleontological Research.

Палеонтологи из Научно-исследовательского института эволюционной биологии и Института исследований практики образования, а также представитель Школы Кейо Йочиша в Токио исследовали окаменелость, найденную 37 лет назад. Окаменелость представляет собой камень с отпечатками крыла и тела бабочки. Камень нашли в префектуре Хёго и хранили среди музейных экспонатов.

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В опубликованном исследовании говорится, что отпечаток на камне принадлежит вымершему виду животного, ранее неизвестному науке. Исследователи назвали этот вид Tacola Kamitanii, в честь сделавшего эту находку в 1988 году искателя окаменелостей, ученого Киеси Камитани.

Такола — род бабочек семейства ленточников и пеструшек. Однако обнаруженный образец благодаря особенностям строения крыльев не похож ни на одного из известных экземпляров из рода такола. «Такола Камитани» — один из крупнейших представителей семейства ленточников и пеструшек, заявили авторы научной публикации.

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«Современные сородичи такола распространены в субтропиках и тропиках, в то время как этот ископаемый вид, возможно, жил и при умеренных температурах. Это первые ископаемые ленточники и пеструшки, а также самый молодой экземпляр вымершей бабочки», — сообщили ученые.

Ученые предположили, что отпечаток на камне принадлежит самке. По их мнению, она жила во время перехода Японских островов от субтропического климата позднего плиоцена к более прохладному раннему плейстоцену. Можно полагать, что раньше эти бабочки были широко распространены в Юго-Восточной и Восточной Азии, заявили японские ученые.

«Окаменелости бабочек встречаются крайне редко. Их тела и крылья хрупкие и легкие, поэтому реже сохраняются, чем другие группы насекомых», — говорится в научной работе.

Это первая окаменелость бабочки, относящаяся к эпохе раннего плейстоцена, уточнили исследователи. Под ранним плейстоценом понимают время в истории Земли, которое также называется «ледниковым периодом». Плейстоцен начался 2,588 миллиона лет назад и закончился 11,7 тысяч лет назад.