EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Индия провела тренировочный бой между спутниками в космосе

2 минуты чтения 21:53

Индийское космическое агентство провело на земной орбите тренировочный бой двух спутников, который должен бы имитировать воздушное сражение между самолетами. Руководство агентства рассказало журналистам телекомпании NDTV, что тренировочный бой происходил на высоте около 500 километров над Землей, а спутники двигались со скоростью 28,8 тысяч километров к час.

Эта скорость в 28 раз превышает скорость полета коммерческого пассажирского самолета и в десять раз превышает скорость пули, сообщает NDTV. «Космический бой» стал незапланированным продолжением миссии SPADEX, в ходе которой два спутника дважды продемонстрировали возможность стыковки и расстыковки на орбите, рассказал тележурналистам глава «Индийской организации космических исследований» В. Нараянан.

«Величайшая мистификация в истории»
«Величайшая мистификация в истории»
Журналисты опубликовали дневники Гитлера, где он писал об отношениях с Евой Браун и жаловался на метеоризм. Все 60 томов оказались фейком
Мир10 минут чтения

Государственное космическое агентство запустило два спутника SDX 01 и SDX 02 одной ракетой в декабре. У обоих аппаратов оставалось примерно по 50% топлива, около 2,5 килограммов на каждый, передает NDTV.

В январе SDX 01 и SDX 02 состыковались в первый раз, 20 апреля во второй, затем 21 апреля спутники подключались к системе энергетического питания друг друга. Это первый опыт стыковки аппаратов «Индийской организации космических исследований» на орбите, сообщило NDTV. Индия стала четвертой страной мира после СССР, США и Китая, космические корабли которых в свое время успешно провели стыковку.

Спутники угрожают звездному небу
Спутники угрожают звездному небу
Люди перестанут видеть звезды, а астрономы не смогут изучать космос. Ученые требуют немедленно принять меры
Мир7 минут чтения

«Космический бой» индийских спутников случился пару недель назад, вскоре после 21 апреля, узнало NDTV. Руководство агентства решило потратить остатки топлива в аппаратах, чтобы тренировать «тактику сближения», когда один спутник изображал преследователя, а другой старался уйти от «атаки». Это повторяло бой между реактивными истребителями, рассказали журналистам в агентстве.

В 2024 году китайские спутники провели «воздушные бои» на низких околоземных орбитах, сообщило 21 марта 2025 года руководство Космических сил США. Пять спутников «контролируемо маневрировали, приближаясь друг к другу и отдаляясь друг от друга», рассказал заместитель начальника космических операций Майкл Гетлейн. «Это то, что мы называем воздушными боями в космосе», — заявил Гетлейн. Китайские специалисты отрабатывали тактику и технику «проведения космических операций», добавил он.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Зумеры придумали новый способ заработка
Мир
Зумеры придумали новый способ заработка
Они сдают в аренду свои платья, пиджаки и кроссовки и получают за это тысячи долларов
00:01 6 мая
Моя жена совершила транспереход
Общество
Моя жена совершила транспереход
Теперь у меня муж. Я принимаю его таким, каким он хочет быть, и люблю все так же
00:01
Темное прошлое
Криминал
Темное прошлое
Девушка узнала, что бойфренд ее мамы — убийца. Она пыталась помешать их отношениям, но вскоре пропала
17:00 4 мая
Последний осколок СССР на севере НАТО
Общество
Последний осколок СССР на севере НАТО
Здесь мирно живут русские и украинцы, платят картами «МИР» и до сих пор стоит Ленин
00:01 4 мая
Мой парень заставлял меня худеть
Общество
Мой парень заставлял меня худеть
Он стыдился меня и требовал, чтобы я голодала. Мы расстались, зато я больше не боюсь остаться одна
17:00 3 мая
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
00:01 3 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования