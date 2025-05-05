Индия провела тренировочный бой между спутниками в космосе

Индийское космическое агентство провело на земной орбите тренировочный бой двух спутников, который должен бы имитировать воздушное сражение между самолетами. Руководство агентства рассказало журналистам телекомпании NDTV, что тренировочный бой происходил на высоте около 500 километров над Землей, а спутники двигались со скоростью 28,8 тысяч километров к час.

Эта скорость в 28 раз превышает скорость полета коммерческого пассажирского самолета и в десять раз превышает скорость пули, сообщает NDTV. «Космический бой» стал незапланированным продолжением миссии SPADEX, в ходе которой два спутника дважды продемонстрировали возможность стыковки и расстыковки на орбите, рассказал тележурналистам глава «Индийской организации космических исследований» В. Нараянан.

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Государственное космическое агентство запустило два спутника SDX 01 и SDX 02 одной ракетой в декабре. У обоих аппаратов оставалось примерно по 50% топлива, около 2,5 килограммов на каждый, передает NDTV.

В январе SDX 01 и SDX 02 состыковались в первый раз, 20 апреля во второй, затем 21 апреля спутники подключались к системе энергетического питания друг друга. Это первый опыт стыковки аппаратов «Индийской организации космических исследований» на орбите, сообщило NDTV. Индия стала четвертой страной мира после СССР, США и Китая, космические корабли которых в свое время успешно провели стыковку.

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«Космический бой» индийских спутников случился пару недель назад, вскоре после 21 апреля, узнало NDTV. Руководство агентства решило потратить остатки топлива в аппаратах, чтобы тренировать «тактику сближения», когда один спутник изображал преследователя, а другой старался уйти от «атаки». Это повторяло бой между реактивными истребителями, рассказали журналистам в агентстве.

В 2024 году китайские спутники провели «воздушные бои» на низких околоземных орбитах, сообщило 21 марта 2025 года руководство Космических сил США. Пять спутников «контролируемо маневрировали, приближаясь друг к другу и отдаляясь друг от друга», рассказал заместитель начальника космических операций Майкл Гетлейн. «Это то, что мы называем воздушными боями в космосе», — заявил Гетлейн. Китайские специалисты отрабатывали тактику и технику «проведения космических операций», добавил он.